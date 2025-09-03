Fabrikant programmeerbare robots beschuldigd van illegaal data verzamelen

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft Apitor, een fabrikant van programmeerbare robots voor kinderen, beschuldigd van het illegaal verzamelen van locatiegegevens. Er is nu een schikkingsvoorstel gedaan dat wacht op goedkeuring van een Amerikaanse rechter.

De programmeerbare robots van Apitor zijn te bedienen en programmeren via een bijbehorende app. Volgens de FTC moeten gebruikers met een Androidtoestel location sharing inschakelen om de app te kunnen gebruiken en hun robot te kunnen koppelen. De app van Apitor maakt gebruik van een third-party software development kit genaamd JPush. De locatiegegevens van gebruikers worden bij het gebruik van de app doorgestuurd naar servers van JPush in China, aldus de FTC.

De Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) vereist dat bedrijven ouderlijke toestemming moeten hebben voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. In dit geval werden de exacte locatiegegevens verzameld zonder dat gebruikers of ouders dit wisten of hier toestemming voor hadden gegeven. Daarmee heeft het bedrijf volgens de FTC de COPPA overtreden.

De FTC heeft nu een schikkingsvoorstel gedaan. Het gaat onder andere om een voorwaardelijke boete van 500.000 dollar. De Amerikaanse toezichthouder stelt dat de financiële situatie van Apitor het niet mogelijk maakt om een boete te betalen. Daarnaast moet het bedrijf ouders informeren wanneer het informatie van kinderen onder de 13 jaar verzamelt of gebruikt. Verder moet het bedrijf op verzoek van ouders de verzamelde informatie van kinderen verwijderen en mag het verzamelde persoonlijke informatie van kinderen niet langer dan noodzakelijk bewaren. Een rechter moet het schikkingsvoorstel van de FTC nog goedkeuren.