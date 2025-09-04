Digitale geletterdheid vanaf 1 augustus 2027 nieuw kerndoel in onderwijs

Digitale geletterdheid is vanaf 1 augustus 2027 een nieuw kerndoel in het onderwijs, zo laat demissionair staatssecretaris Paul voor Funderend Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer weten. "Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst is het naast een goede beheersing van lezen, schrijven en rekenen van belang dat zij voldoende kennis hebben over burgerschap en digitale geletterdheid. Het stelt ze in staat om goed mee te doen in de samenleving en om te gaan met digitale uitdagingen", aldus Paul.

De kerndoelen digitale geletterdheid zijn onderverdeeld in drie domeinen: de gedigitaliseerde wereld, ontwerpen en maken en praktische kennis en vaardigheden. Het gaat dan om zaken als het omgaan met digitale systemen, leren programmeren en het herkennen van veiligheidsrisico’s bij het gebruik van digitale systemen en data. De staatssecretaris merkt op dat digitale geletterdheid voor veel scholen niet geheel nieuw is. Zo oefenen leerlingen ook nu al met het beoordelen van verschillende soorten online informatie bij Nederlands.

"De kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid zullen leraren meer richting en houvast bieden bij het verder invullen van hun burgerschapsonderwijs en hun onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid", laat Paul verder weten. Volgens de staatssecretaris zullen de kerndoelen extra inzet van scholen vragen. "Om scholen hierbij te ondersteunen wordt de komende periode ingezet op het bieden van gerichte professionaliseringsactiviteiten zodat iedere school in voldoende mate in staat is om leerlingen deze nieuwe inhouden aan te bieden."