Digitale geletterdheid vanaf 1 augustus 2027 nieuw kerndoel in onderwijs

donderdag 4 september 2025, 15:12 door Redactie, 6 reacties

Digitale geletterdheid is vanaf 1 augustus 2027 een nieuw kerndoel in het onderwijs, zo laat demissionair staatssecretaris Paul voor Funderend Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer weten. "Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst is het naast een goede beheersing van lezen, schrijven en rekenen van belang dat zij voldoende kennis hebben over burgerschap en digitale geletterdheid. Het stelt ze in staat om goed mee te doen in de samenleving en om te gaan met digitale uitdagingen", aldus Paul.

De kerndoelen digitale geletterdheid zijn onderverdeeld in drie domeinen: de gedigitaliseerde wereld, ontwerpen en maken en praktische kennis en vaardigheden. Het gaat dan om zaken als het omgaan met digitale systemen, leren programmeren en het herkennen van veiligheidsrisico’s bij het gebruik van digitale systemen en data. De staatssecretaris merkt op dat digitale geletterdheid voor veel scholen niet geheel nieuw is. Zo oefenen leerlingen ook nu al met het beoordelen van verschillende soorten online informatie bij Nederlands.

"De kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid zullen leraren meer richting en houvast bieden bij het verder invullen van hun burgerschapsonderwijs en hun onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid", laat Paul verder weten. Volgens de staatssecretaris zullen de kerndoelen extra inzet van scholen vragen. "Om scholen hierbij te ondersteunen wordt de komende periode ingezet op het bieden van gerichte professionaliseringsactiviteiten zodat iedere school in voldoende mate in staat is om leerlingen deze nieuwe inhouden aan te bieden."

Vandaag, 15:27 door Anoniem
Wacht, kerndoel Burgerschap ?

WTF betekent dat ?

Ik weet wat een Burger is, maar burgerschap, en dan uiteraard :"GOED" burgerschap, als indoctrinatie vak op school; wat is dat...

En dan als bijvangst voor digitale geletterdheid.
"burgerschapsonderwijs".

Ben ik nu de enig(s)te die hier erg ongemakkelijk over wordt ?
Vandaag, 15:55 door Anoniem
Zal er ook een hoofdstuk privacy zijn?
Vandaag, 16:06 door majortom
De lamme leidt de blinde in dit geval. Informaticaonderwijs op middelbare scholen is vaak ver onder de maat (de wiskundeleraar (als je geluk hebt) die programmeren als hobby heeft geeft informatica). Laat staan op de basisschool waar menige docent moeite heeft gehad met het halen van de rekentoets.
Vandaag, 16:12 door Anoniem
Als ik deze doelen zo lees, stelt het weinig voor. De meeste scholen werken al met 'digitale technologie' of 'digitale media'. Enkel programmeren lijkt mij een vrij nieuw concept, maar ik vraag mij ontzettend af of er voldoende docenten te vinden zijn die dit kunnen of willen geven (nog niet eens sprekend over het verwachte niveau van deze lessen).

Daarnaast lees ik regelmatig dat de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen alleen maar achteruitgaan. Hoe willen ze ooit dat leerlingen veilig met technologie om kunnen gaan als ze niet in staat zijn te lezen wat er op het scherm staat? Het lijkt mij logischer om kinderen eerder kritisch denkvermogen aan te leren (gepaard met een goede basis), zodat ze goed begrijpen wat ze aan het doen zijn. Is dit mailtje verdacht? Waarom gebruik ik Word, is er geen beter alternatief? Wat zijn de gevolgen van het aanmaken van een Google-account?

Ik verwacht dat er alleen maar geleerd gaat worden om om te gaan met Google, Word en ChatGPT en dat ze misschien één lesje programmeren krijgen. Wat ze dus niet veiliger, handiger of beter met technologie om zal laten gaan.
Vandaag, 16:18 door Anoniem
Door majortom: De lamme leidt de blinde in dit geval. Informaticaonderwijs op middelbare scholen is vaak ver onder de maat (de wiskundeleraar (als je geluk hebt) die programmeren als hobby heeft geeft informatica). Laat staan op de basisschool waar menige docent moeite heeft gehad met het halen van de rekentoets.
Deze toevoeging aan het lespakket betekent ook dat er een vak op de PABO en andere lerarenopleidingen komt.
En (vertaalt de laatste zin van het artikel) er wordt voor bijscholing gezorgd.
Vandaag, 16:38 door Anoniem
Zijn er trouwens nog scholen die gewoon nog ouderwets les geven op (krijt)borden en papier etc? Zeker nu ik zo mijn best doe om mijn zoontje geen iPad baby met ADHD te laten worden, zou het jammer zijn dat mijn kind op school wel uren voor een laptop neergeplempt word.

Misschien in de toekomst toch zelf maar een school beginnen...
