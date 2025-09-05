Kabinet onderzoekt doorontwikkeling Europese leeftijdsverificatie-app

Het demissionaire kabinet laat onderzoeken of Nederland de white label leeftijdsverificatie-app van de Europese Commissie kan door ontwikkelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft TNO gevraagd om op basis van de technische specificaties van de app te verkennen wat de mogelijkheden hiervoor zijn, zo laat demissionair minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken in een brief over online kinderrechten aan de Tweede Kamer weten.

Via de leeftijdsverificatie-app moeten gebruikers straks kunnen aantonen dat ze oud genoeg zijn om websites te bezoeken waarvoor een minimale leeftijd geldt. Volgens de Europese Commissie gaat het om een "tijdelijke leeftijfsverificatie-oplossing" totdat de Europese digitale identiteitswallet eind 2026 beschikbaar komt. De app ging afgelopen juli de pilotfase in.

Tijdens deze fase testen lidstaten, online platforms, eindgebruikers en andere geïnteresseerde partijen zoals aanbieders van software-oplossingen de app. Lidstaten die de app testen kunnen deze aanpassen, bijvoorbeeld door vertaling naar de nationale taal. De Europese Commissie werkt voor de ontwikkeling van de app samen met T-Scy, waarin Scytales en T-Systems samenwerken.

In de brief aan de Tweede Kamer stelt Rijkaart dat er behoefte is aan duidelijke, afdwingbare regels die digitale diensten verplichten om kinderen actief te beschermen. "Daarnaast verkennen we veilige, inclusieve, privacyvriendelijke en uitvoerbare manieren van leeftijdsverificatie", aldus de bewindsman. "We kijken hierbij of we de white label app voor leeftijdsverificatie, die de Europese Commissie deze zomer lanceert, voor Nederland kunnen doorontwikkelen. Het ministerie van BZK heeft in dit kader TNO gevraagd om op basis van de technische specificaties van de app te verkennen wat de mogelijkheden hiervoor zijn. De uitkomsten van dit onderzoek zullen dit najaar met uw Kamer worden gedeeld."