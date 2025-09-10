Wasmachines op de Spinozacampus van UvA gehackt

Vijf wasmachines op de Spinozacampus van de Universiteit van Amsterdam zijn gehackt. Het betaalsysteem is daarbij overgenomen. Studenten konden door de hack gratis wassen. De toegang tot de wasmachines is daarom afgesloten door stichting Duwo, dat zich richt op studentenhuisvesting en eigenaar is van de wasmachines.

Dit meldt Folia, het journalistieke medium voor studenten, docenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA). "Omdat wij de machines zelf aanschaffen, hebben we de inkomsten nodig om de wasbeurten prijsgunstig te kunnen blijven aanbieden aan onze bewoners", zegt Duwo in een toelichting tegen Folia.

Het is onduidelijk wie voor de hack verantwoordelijk is; de dader is vooralsnog niet geïdentificeerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat woningbouwcorporaties met een hack van wasmachines te maken krijgen. Door de afsluiting kunnen studenten sinds juli niet op de Spinozacampus wassen. Wel kunnen zij terecht bij tien analoge machines van Duwo in de buurt van de campus. Studenten stellen tegenover Folia dat door overbelasting vaak maar een enkele wasmachine beschikbaar is voor in totaal 1.250 studenten.

Naar aanleiding van de hack kiest Duwo ervoor weer over te stappen op analoge wasmachines. Het verwacht in september vijf exemplaren van deze analoge machines te kunnen plaatsen.