Politie: steeds meer slachtoffers van oplichting via valse bank-e-mails

De politie waarschuwt voor oplichting via valse e-mails die afkomstig lijken te zijn van banken. Het achterlaten van gegevens op dergelijke nepwebsites waar deze e-mails naar verwijzen is gevaarlijk, benadrukt de politie. Steeds meer mensen worden slachtoffers van oplichting, blijkt uit cijfers van de politie.

In veel gevallen doen criminelen zich daarbij voor als banken en sturen valse e-mails uit. In deze e-mails vragen zij slachtoffers om persoonlijke gegevens in te vullen of een nieuwe bankpas aan te vragen. Ontvangers worden daarbij doorgestuurd naar een website die veel lijkt op de website van hun bank. In werkelijkheid staat de website echter onder beheer van de aanvallers en is deze ontworpen om inloggegevens en andere persoonlijke informatie te stelen. Soms wordt ook gevraagd naar creditcardgegevens.

Wie deze gegevens verstrekt, geeft aanvallers hiermee de mogelijkheid om geld te stelen. Indien de bank merkt dat er verdachte transacties plaatsvinden doordat er bijvoorbeeld plotseling veel geld wordt overgemaakt, neemt de bank contact op met de klant om te vragen of deze transactie legitiem is. Indien dit niet het geval is blokkeert de bank het account. De fraudehelpdesk van de bank helpt de klant vervolgens verder.

Hoewel het klikken op een link in een verdachte e-mail wordt afgeraden, meldt de politie dat dit niet direct gevaarlijk is. "Het wordt pas echt riskant als je je gegevens invoert op de nepwebsite die eruitziet als de echte bankwebsite. Het invullen van je gegevens, zoals je inloggegevens, pasnummer, creditcardgegevens of andere persoonlijke informatie, is wat criminelen gebruiken om je gegevens te stelen", aldus de politie.

Wie gegevens heeft ingevuld op een verdachte website krijgt het advies direct contact op te nemen met de fraudehelpdesk van je bank om je accountgegevens te veranderen en wachtwoorden te resetten. De politie adviseert om ook je bankpas te blokkeren en verdachte activiteiten door te geven aan je bank. Ook wordt slachtoffers gevraagd aangifte te doen bij de politie.