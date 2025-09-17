'Duitse regering verdeeld over Europese invoering van chatcontrole'

De Duitse regering is verdeeld over de Europese invoering van chatcontrole en heeft nog geen definitieve keuze gemaakt of het voor of tegen het Deense voorstel hierover gaat stemmen. Dat melden Netzpolitik.org en Patrick Breyer van de Duitse Piratenpartij. Volgende maand wordt op Europees niveau mogelijk gestemd over een Deens voorstel dat chatdiensten kan verplichten om de inhoud te controleren van berichten die gebruikers versturen.

De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten verplicht worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie ingenomen. Omdat er onvoldoende voorstemmers waren heeft geen van de vorige EU-voorzitters hun voorstel over chatcontrole in stemming gebracht. Sinds 1 juli is Denemarken de EU-voorzitter en het land kwam meteen met een nieuw voorstel dat onder andere verplichte detectie bevat. Bovendien kan ook met betrekking tot nieuw materiaal op grond van dit voorstel een verplicht detectiebevel aan chatdiensten worden gegeven.

Om het voorstel aangenomen te krijgen is een 'gekwalificeerde meerderheid' vereist. Een gekwalificeerde meerderheid is bereikt als vijftien lidstaten vóór stemmen én het voorstel wordt gesteund door lidstaten die samen tenminste 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde vorige week dat het het Deense voorstel niet volledig kan steunen en het onder andere tegen het verzwakken van encryptie is.

Netzpolitik.org laat weten dat er spanningen tussen het Duitse ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn en dat Duitsland nog geen definitieve positie heeft ingenomen. Patrick Breyer van de Duitse Piratenpartij houdt een overzicht bij van welke landen voor, tegen/neutraal of onbeslist zijn. Duitsland stond eerst nog aangemerkt als tegen/neutraal, maar dat is nu veranderd naar onbeslist. De stem van Duitsland is beslissend of het voorstel door de Raad wordt aangenomen, waarna er onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie kunnen plaatsvinden. EU-voorzitter Denemarken zou het voorstel voor chatcontrole mogelijk op 13 of 14 oktober in stemming willen brengen.