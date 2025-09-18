Right to Repair vraagt Brussel om 15 jaar updates voor laptops te verplichten

Laptops zouden minimaal vijftien jaar lang beveiligingsupdates moeten ontvangen, zo vindt Right to Repair Europe. De organisatie heeft Eurocommissaris Jessika Roswall verzocht om hier wetgeving voor te introduceren. Aanleiding voor het verzoek aan de Eurocommissaris voor Milieu, Waterweerbaarheid en een Competitieve Circulaire Economie is het einde van de ondersteuning van Windows 10 over minder dan vier weken.

Hierdoor zouden honderden miljoenen computers overbodig worden. "De beslissing van Microsoft om de support van Windows 10 te stoppen kan vierhonderd miljoen computers overbodig maken. Niet omdat ze kapot zijn, maar vanwege software. Bedrijven kunnen dit doen omdat er geen regelgeving is om ze te stoppen", zegt Cristina Ganapini van Right to Repair Europe. De organisatie zet zich in voor een universeel recht om apparatuur zelf te kunnen repareren.

Als het aan Right to Repair Europe ligt maakt de Europese Commissie een eind aan "softwaregedreven overbodigheid" door ecodesign-regels in te voeren. Niet alleen voor laptops en computers, maar voor alle producten met een stekker of batterij. "Geen apparaten meer die zijn ontworpen om stuk te gaan of overbodig worden voordat hun tijd is gekomen."

"Ironisch genoeg valt het einde van de support van Windows 10 samen met 'E-waste Day'. Microsoft moet de gratis, automatische ondersteuning van Windows 10 verlengen. En we eisen wetgeving in de EU en daarbuiten om software overbodigheid voor alle producten te verbieden", zegt Ugo Vallauri van The Restart Project.