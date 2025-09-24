Microsoft biedt Windows 10-gebruikers één jaar gratis beveiligingsupdates

Microsoft biedt Europese Windows 10-gebruikers één jaar gratis beveiligingsupdates, zonder dat er verplicht gebruik moet worden gemaakt van Microsoft Rewards, OneDrive of andere gerelateerde diensten. Dat melden de Europese consumentenorganisatie Euroconsumers en de Belgische consumentenorganisatie TestAankoop. Oorspronkelijk moesten Windows 10-gebruikers die na 14 oktober beveiligingsupdates willen blijven ontvangen hier 30 dollar voor betalen of verplicht van bepaalde Microsoft-diensten gebruik blijven maken.

Euroconsumers en TestAankoop maakten gisteren bekend dat Microsoft de eisen voor een jaar extra updates laat vallen. "Na meer dan twee jaar lobbyen hebben Testaankoop en haar koepelorganisatie Euroconsumers bereikt dat Microsoft een gratis verlenging van één jaar aanbiedt voor uitgebreide beveiligingsupdates (ESU's) voor Windows 10-gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER)", zo laat TestAankoop via de eigen website weten.

TestAankoop benadrukt dat voor deze verlenging geen registratie bij Microsoft Rewards, OneDrive of andere gerelateerde diensten vereist is. "Wat tegemoetkomt aan de belangrijkste bezorgdheid van Testaankoop en Euroconsumers in het kader van de Digital Markets Act (DMA) met betrekking tot eerlijke toegang tot essentiële beveiligingsupdates."

Euroconsumers wijst via LinkedIn naar een briefwisseling die het met Microsoft heeft gehad (pdf). In een brief van 22 september zegt de organisatie blij te zijn dat Microsoft gratis Extended Security Updates (ESU) aan Europese Windows 10-gebruikers gaat aanbieden. Aan de andere kant vinden Testaankoop en Euroconsumers dat Microsoft Windows 10 ook na 13 oktober 2026 van gratis beveiligingsupdates moet blijven voorzien.