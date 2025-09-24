Nieuws
image

Microsoft biedt Windows 10-gebruikers één jaar gratis beveiligingsupdates

woensdag 24 september 2025, 16:13 door Redactie, 2 reacties

Microsoft biedt Europese Windows 10-gebruikers één jaar gratis beveiligingsupdates, zonder dat er verplicht gebruik moet worden gemaakt van Microsoft Rewards, OneDrive of andere gerelateerde diensten. Dat melden de Europese consumentenorganisatie Euroconsumers en de Belgische consumentenorganisatie TestAankoop. Oorspronkelijk moesten Windows 10-gebruikers die na 14 oktober beveiligingsupdates willen blijven ontvangen hier 30 dollar voor betalen of verplicht van bepaalde Microsoft-diensten gebruik blijven maken.

Euroconsumers en TestAankoop maakten gisteren bekend dat Microsoft de eisen voor een jaar extra updates laat vallen. "Na meer dan twee jaar lobbyen hebben Testaankoop en haar koepelorganisatie Euroconsumers bereikt dat Microsoft een gratis verlenging van één jaar aanbiedt voor uitgebreide beveiligingsupdates (ESU's) voor Windows 10-gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER)", zo laat TestAankoop via de eigen website weten.

TestAankoop benadrukt dat voor deze verlenging geen registratie bij Microsoft Rewards, OneDrive of andere gerelateerde diensten vereist is. "Wat tegemoetkomt aan de belangrijkste bezorgdheid van Testaankoop en Euroconsumers in het kader van de Digital Markets Act (DMA) met betrekking tot eerlijke toegang tot essentiële beveiligingsupdates."

Euroconsumers wijst via LinkedIn naar een briefwisseling die het met Microsoft heeft gehad (pdf). In een brief van 22 september zegt de organisatie blij te zijn dat Microsoft gratis Extended Security Updates (ESU) aan Europese Windows 10-gebruikers gaat aanbieden. Aan de andere kant vinden Testaankoop en Euroconsumers dat Microsoft Windows 10 ook na 13 oktober 2026 van gratis beveiligingsupdates moet blijven voorzien.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 16:37 door Anoniem
Al die jaren was een account niet noodzakelijk, dan is het nu ook niet noodzakelijk. Hopelijk gaan de consumentenorganisaties door zodat deze eis van tafel gaat.
Reageer met quote
Vandaag, 17:05 door Anoniem
Het zou fijn zijn als Apple ook daartoe verplicht zou worden, want machientjes met bv macOS 12 of ouder doen het vaak nog goed maar krijgen geen ondersteuning meer. En wat te denken van de belachelijk korte ondersteuning voor mobieltjes? Die dan maar weggooien? Wat een verspilling van materiaal. Maar gelukkig is de eerste stap nu met windows gezet. Hopelijk volgen er meer.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure