FT: Britse regering eist opnieuw iCloud-backdoor van Apple

De Britse regering heeft opnieuw geëist dat Apple een backdoor ontwikkeld waarmee er toegang tot end-to-end versleutelde iCloudback-ups kan worden verkregen, zo laat de Financial Times weten. Dit keer zou de backdoor alleen toegang tot de data van Britse Apple-gebruikers moeten geven. Eerder dit jaar eisten de Britse autoriteiten via een Technical Capability Notice (TCN) dat Apple een methode zou ontwikkelen om de iCloudback-ups van alle Apple-gebruikers wereldwijd te kunnen inzien.

ICloudback-ups die gebruikers maken zijn standaard niet end-to-end versleuteld, wat inhoudt dat Apple en ook de autoriteiten hier toegang toe kunnen krijgen. Gebruikers kunnen via de optie 'Advanced Data Protection voor iCloud' back-ups end-to-end versleutelen. Apple heeft dan geen toegang meer. Deze optie staat echter niet standaard ingeschakeld.

De toegang die de Britse autoriteiten wilden zou in eerste instantie voor iCloud-gebruikers wereldwijd moeten gaan gelden. Apple zou daarnaast niets over het bestaan van de backdoor mogen zeggen. Het techbedrijf besloot na berichtgeving over de backdoor om te stoppen met het aanbieden van Advanced Data Protection voor nieuwe gebruikers in het Verenigd Koninkrijk. Bestaande gebruikers in het VK moesten de beveiligingsmaatregel op termijn uitschakelen, zo liet het bedrijf weten.

Afgelopen augustus maakten de Amerikaanse autoriteiten bekend dat de Britse regering de eis aan Apple had laten vallen dat het een backdoor aan iCloud moest toevoegen. Vandaag meldt de Financial Times dat de Britse autoriteiten begin september opnieuw een backdoor hebben geëist , alleen dan voor data van Britse gebruikers. Verdere details zijn niet bekend. Zowel Apple als het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken wilden niet reageren. De FT laat daarover weten dat het voor beiden bij wet verboden is om TCN's te bespreken.