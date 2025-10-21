Europese publieke dns-dienst dns0.eu per direct gestopt

De Europese publieke dns-dienst dns0.eu is per direct gestopt, zo hebben de ontwikkelaars aangekondigd. Als reden wordt een tijd aan gebrek en middelen gegeven, waardoor het volgens de ontwikkelaars niet langer houdbaar is om de dns-dienst aan te bieden. Begin 2023 lanceerde de Franse non-profitorganisatie dns0 de gelijknamige dns-dienst. Die moest volgens de oprichters EU-burgers en organisaties beschermen. Daarnaast bood dns0 een "kindvriendelijk" internet zonder advertenties, pornografie, dating, piraterij en YouTube-video's voor volwassenen.

Dns0 werd opgericht door twee Fransen, die ook betrokken waren bij de oprichting van dns-provider NextDNS. De provider was ook een partner van dns0.eu, alsmede partijen zoals malwarebestrijder Abuse.ch en registrar Gandi.net. Er waren twee versies van dns0.eu: de standaardversie en een versie speciaal voor kinderen. De standaardversie was ontwikkeld voor het blokkeren van malafide domeinen en risicovolle top-level domains, domeinen gegenereerd door Domain Generation Algorithms van malware en domeinen die van Internationalized Domain Names (IDN) gebruikmaken om gebruikers te misleiden.

De op kinderen gerichte versie blokkeerde piraterij-, porno- en goksites, paste voor alle zoekmachines een filter toe om expliciete zoekresultaten te blokkeren en blokkeerde video's bedoeld voor volwassenen op YouTube. Ook datingdiensten en -apps werden door de dns-dienst tegengehouden, alsmede advertenties. Verder waren "mixed-content" websites zoals Twitter en Reddit niet via de versie bedoeld voor kinderen te bezoeken.

De website van dns0.eu bevat een korte boodschap, waarin de oprichters laten weten dat ze vanwege een gebrek aan tijd en middelen de dns-dienst niet meer kunnen aanbieden. Verdere details over de beslissing zijn niet gegeven. Als alternatieve dns-dienst wordt het gebruik van DNS4EU en NextDNS aangeraden. DNS4EU is een door de Europese Unie aangeboden dns-dienst met ingebouwde adblocker en internetfilter.

Het domain name system (dns) vertaalt onder andere domeinnamen naar ip-adressen. De meeste internetgebruikers maken gebruik van de dns-server van hun internetprovider. Het is echter ook mogelijk om een alternatieve dns-provider te gebruiken. Dergelijk diensten worden bijvoorbeeld door Cloudflare, Google, OpenDNS en Quad9 aangeboden.