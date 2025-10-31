Privacy First kritisch op Camera in Beeld: surveillance zonder wettelijke basis

Stichting Privacy First is kritisch op de politiedatabase Camera in Beeld, omdat het tot surveillance zonder wettelijke basis leidt. Camera in Beeld is een systeem van de politie waar burgers, overheidsinstanties en bedrijven hun beveiligingscamera‘s kunnen registreren. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie via de database kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt niet live mee met de beelden. Wel worden de beelden vaak gevorderd, liet BNR eerder weten. Eind vorig jaar telde de politiedatabase bijna 339.000 camera's op 74.000 locaties.

"Het gemak waarmee een particulier te enthousiast de openbare ruimte kan filmen, is enorm. En dat terwijl, wanneer de gemeente of politie zelf wil filmen, er terecht strenge voorwaarden gelden", aldus Privacy First. Zo moet cameratoezicht aan de omgeving bekend worden gemaakt, moet er een onderbouwde noodzaak zijn en mag het alleen als er geen andere alternatieven mogelijk zijn. "Ook moet er sprake zijn van overlast of criminaliteit die niet op een andere manier kan worden aangepakt", laat de privacystichting verder weten.

Particulieren die een camera ophangen moeten dit officieel kenbaar maken, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet. Voorbijgangers weten daardoor niet dat ze worden gefilmd en op wat voor manier. Ook is het onduidelijk of burgers met een camera zich wel aan de regels houden. Camerabeelden mogen namelijk niet te lang worden bewaard en er mag alleen gefilmd worden als dat echt niet anders kan. De politie heeft een dataset van Camera in Beeld openbaar gemaakt, waaruit blijkt dat niet iedereen zich aan de regels houdt.

Privacy First geeft aan dat het geregeld ziet dat gemaakte camerabeelden, zonder toestemming van de betreffende persoon of personen, binnen apps of via internet worden gedeeld, wat in strijd met de wet is. Volgens de privacystichting komt deze situatie de politie goed uit. "Hoe langer beelden bewaard worden en hoe meer er wordt vastgelegd, hoe groter de kans dat er bij een misdrijf bruikbare beelden zijn."

Deze situatie kan leiden tot een vorm van surveillance zonder wettelijke basis, waarschuwt Privacy First. "De politie maakt handig gebruik van een grijs gebied: zij filmt immers niet zelf, maar weet precies waar particuliere camera’s hangen en hoe ze beelden kan opvragen. Zo wordt een publieke taak – toezicht houden in de openbare ruimte – uitbesteed aan particulieren, zonder de waarborgen die normaal gelden."

Volgens de privacystichting kan door het gebrek aan transparantie rond Camera in Beeld grootschalige, onzichtbare surveillance ontstaan, met alle risico's die dat met zich meebrengt. "Wat begon als een handig hulpmiddel om misdrijven op te lossen, dreigt zo een structurele inperking van onze vrijheid te worden zonder dat daar een wettelijke basis voor is."