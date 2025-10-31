Nieuws
Privacy First kritisch op Camera in Beeld: surveillance zonder wettelijke basis

vrijdag 31 oktober 2025, 10:16 door Redactie, 5 reacties

Stichting Privacy First is kritisch op de politiedatabase Camera in Beeld, omdat het tot surveillance zonder wettelijke basis leidt. Camera in Beeld is een systeem van de politie waar burgers, overheidsinstanties en bedrijven hun beveiligingscamera‘s kunnen registreren. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie via de database kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt niet live mee met de beelden. Wel worden de beelden vaak gevorderd, liet BNR eerder weten. Eind vorig jaar telde de politiedatabase bijna 339.000 camera's op 74.000 locaties.

"Het gemak waarmee een particulier te enthousiast de openbare ruimte kan filmen, is enorm. En dat terwijl, wanneer de gemeente of politie zelf wil filmen, er terecht strenge voorwaarden gelden", aldus Privacy First. Zo moet cameratoezicht aan de omgeving bekend worden gemaakt, moet er een onderbouwde noodzaak zijn en mag het alleen als er geen andere alternatieven mogelijk zijn. "Ook moet er sprake zijn van overlast of criminaliteit die niet op een andere manier kan worden aangepakt", laat de privacystichting verder weten.

Particulieren die een camera ophangen moeten dit officieel kenbaar maken, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet. Voorbijgangers weten daardoor niet dat ze worden gefilmd en op wat voor manier. Ook is het onduidelijk of burgers met een camera zich wel aan de regels houden. Camerabeelden mogen namelijk niet te lang worden bewaard en er mag alleen gefilmd worden als dat echt niet anders kan. De politie heeft een dataset van Camera in Beeld openbaar gemaakt, waaruit blijkt dat niet iedereen zich aan de regels houdt.

Privacy First geeft aan dat het geregeld ziet dat gemaakte camerabeelden, zonder toestemming van de betreffende persoon of personen, binnen apps of via internet worden gedeeld, wat in strijd met de wet is. Volgens de privacystichting komt deze situatie de politie goed uit. "Hoe langer beelden bewaard worden en hoe meer er wordt vastgelegd, hoe groter de kans dat er bij een misdrijf bruikbare beelden zijn."

Deze situatie kan leiden tot een vorm van surveillance zonder wettelijke basis, waarschuwt Privacy First. "De politie maakt handig gebruik van een grijs gebied: zij filmt immers niet zelf, maar weet precies waar particuliere camera’s hangen en hoe ze beelden kan opvragen. Zo wordt een publieke taak – toezicht houden in de openbare ruimte – uitbesteed aan particulieren, zonder de waarborgen die normaal gelden."

Volgens de privacystichting kan door het gebrek aan transparantie rond Camera in Beeld grootschalige, onzichtbare surveillance ontstaan, met alle risico's die dat met zich meebrengt. "Wat begon als een handig hulpmiddel om misdrijven op te lossen, dreigt zo een structurele inperking van onze vrijheid te worden zonder dat daar een wettelijke basis voor is."

Vandaag, 10:23 door Anoniem
Terecht dat Privacy First hier aandacht voor vraagt.

Dit wordt door Privacy First nog veel te diplomatiek en daardoor verhullend geformuleerd. Er is in feite sprake van een politie die burgers structureel aanmoedigt de wet te overtreden. Dit om daar als politie zelf van te "profiteren". En dan niet profiteren bij de uitvoering van een publieke taak, want het is niet een publieke taak om massasurveillance te plegen op onschuldige voorbijgangers in de publieke ruimte. Het is profiteren met als doel machtsmisbruik in de vorm van massasurveilance.
Vandaag, 10:25 door trafficcone50
Ik denk dat dit systeem ertoe kan bijdragen dat meer particulieren zich aan de regels houden. Door in kaart te brengen waar camera’s hangen, of deze voorzien zijn van de juiste waarschuwingen, en of ze al dan niet de openbare ruimte filmen, ontstaat er meer transparantie. Als deze dataset openbaar beschikbaar is, zou dat ideaal zijn. En als diezelfde dataset ook nog gebruikt kan worden om de openbare veiligheid te verbeteren, dan sla je twee vliegen in één klap.

Er wordt veel geklaagd over surveillance, maar er worden weinig concrete oplossingen aangedragen. En cameratoezicht is in mijn ogen vaak wél nodig, maar dat is maar een mening.
Vandaag, 10:37 door Anoniem
Ik kom uit een tijd dat we 0 camera's hadden en de criminaliteit extreem laag was vergeleken met nu. Zoek je oplossingen ergens anders!!!
Vandaag, 10:56 door Anoniem
Ik vraag het me af. Want uit de database blijkt nu al dat ze zich er niet allemaal aan houden, en het lijkt er niet op dat er ook maar iemand stappen tegen onderneemt. En dan kan je wel zeggen "dat moeten ze dan gaan doen", maar dat is niet de realiteit. En ook niet in het voordeel van de graaigrage politie, en andere overheidsorganen, die zichzelf overigens ook niet altijd aan de wettelijke bewaartermijn houdt, want die kan dan niet meer bij beelden die ze toch o zo graag willen hebben...
Vandaag, 10:58 door Anoniem
Mmm.
Het is niet nodig te kiezen voor één van de fundamentalistische (foute?) keuzes.
- het is niet nodig om de behoefte aan privacy te ontkennen (wat vele overheidsdienaren doen)
- het is niet nodig om noodzaak tot opsporing te ontkennen (wat vele privacy principialen uitspreken)
Ook deze medaille kent twee kanten.

1. iedereen moet zich vrij kunnen bewegen zonder dat iemand (structureel) mee kijkt. Dan is het van belang dat niemand structureel kan meekijken. Dat is een probleem voor camera's die aan de cloud zijn aangesloten (van leverancier of van anderen).
2. de politie heeft de wettelijke taak om misdrijven op te sporen zodat de rechterlijke macht oordeel kan vormen. Ieder die slachtoffer is van een ernstig misdrijf wil graag dat de dader wordt opgespoord. Enerzijds vanwege bestraffing, anderzijds om schade te kunnen verhalen.

Mijn mening: hier bestaat een balans
- met thuiscamera's die niet op de cloud zijn aangesloten is geen surveillance mogelijk.
- als de politie een misdrijf moet opsporen, dan kan de politie beelden vorderen van gemelde camera's (overigens ook van camera's die niet zijn aangemeld, maar wel aanwezig zijn).
