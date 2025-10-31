'Diplomaten aangevallen via Windows-lek waarvoor geen patch beschikbaar is'

Aanvallers maken actief misbruik van een kwetsbaarheid in Windows waarvoor geen beveiligingsupdate beschikbaar is. Dat meldt securitybedrijf Arctic Wolf. Het beveiligingslek zou onder andere zijn ingezet bij aanvallen tegen Europese diplomaten, waaronder in België. De kwetsbaarheid (CVE-2025-9491) doet zich voor bij het verwerken van .LNK-bestanden. Speciaal geprepareerde data in het .LNK-bestand zorgt ervoor dat gevaarlijke "command line arguments" niet zichtbaar zijn wanneer gebruikers het bestand inspecteren.

Een aanvaller kan het lek gebruiken om code in de context van de ingelogde gebruiker uit te voeren. ZDI rapporteerde de kwetsbaarheid op 20 september 2024 aan Microsoft. Het techbedrijf stelde dat de melding niet in aanmerking kwam voor een beveiligingsupdate. Het ZDI kwam vervolgens met meer informatie, maar Microsoft bleef volhouden dat het probleem niet ernstig genoeg is voor een patch. Daarop besloot het securitybedrijf de details op 18 maart openbaar te maken.

Arctic Wolf meldt dat de kwetsbaarheid is gebruikt bij aanvallen tegen Europese diplomaten, waaronder in België en Hongarije. Doelwitten ontvangen als eerste een spearphishingmail. De mail wijst naar een malafide Microsoft-inlogpagina. Via deze pagina kan het doelwit een zip-bestand downloaden. Dit bestand bevat een .LNK-bestand. Zodra het doelwit het .LNK-bestand opent wordt er als afleidingsmanoeuvre een echt pdf-document getoond en in de achtergrond de PlugX-malware geïnstalleerd. Deze malware kan allerlei data van het systeem stelen.

De aanvallen zijn volgens Arctic Wolf uitgevoerd door een groep die het UNC6384 noemt. Het zou om een aan China gelieerde groep aanvallers gaan. In maart van dit jaar waarschuwde antivirusbedrijf Trend Micro al dat het beveiligingslek bij aanvallen door een groot aantal spionagegroepen werd gebruikt. LNK-bestanden worden al jaren bij aanvallen ingezet. De kwetsbaarheid in kwestie zorgt ervoor dat doelwitten niet duidelijk kunnen zien wat het .LNK-bestand precies doet.