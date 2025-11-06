Cisco dicht kritiek lek dat aanvaller controle over callcenter-server geeft

Cisco heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor een kritieke kwetsbaarheid in Unified Contact Center Express (UCCX) waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand volledige controle over het systeem kan krijgen. UCCX is een oplossing van Cisco waarmee mkb-bedrijven een callcenter kunnen opzetten. De software bevat twee kritieke kwetsbaarheden, aangeduid als CVE-2025-20354 en CVE-2025-20358.

De gevaarlijkste kwetsbaarheid van de twee is CVE-2025-20354. Via dit beveiligingslek kan een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige bestanden uploaden en vervolgens willekeurige commando's met rootrechten op de UCCX-server uitvoeren. Volgens Cisco wordt het probleem veroorzaakt door een tekort schietend authenticatiemechanisme. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

De anderre kwetsbaarheid, CVE-2025-20358, maakt het mogelijk voor een aanvaller om willekeurige scripts op de UCCX-server uit te voeren met adminrechten. Dit beveiligingslek heeft een impactscore van 9.4 gekregen. Cisco zegt niet bekend te zijn met actief misbruik van de kwetsbaarheden en roept klanten op de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates te installeren.