Ryanair stapt over op digitale boardingpassen

maandag 10 november 2025, 14:03 door Redactie, 2 reacties

Ryanair neemt afscheid van papieren boardingpassen. Wie vanaf aanstaande woensdag met de luchtvaartmaatschappij vliegt kan alleen nog gebruik maken van digitale boardingpassen. Dit kondigt Ryanair aan op zijn website.

Het zegt de stap te nemen met het oog op de kosten en stelt dat digitale boardingpassen een betere ervaring bieden voor klanten, onder meer doordat actuele vluchtgegevens beschikbaar zijn. Ook de klantenservice en het herboeken van vluchten bij verstoringen verloopt volgens Ryanair digitaal beter. Tot slot wijst de luchtvaartmaatschappij op het milieu; op jaarbasis zou de overstap 300 ton papier uitsparen.

De digitale boardingpassen zijn na het inchecken offline beschikbaar op de smartphone of tablet van gebruikers. Wie niet over een smartphone of tablet beschikt, kan vooraf online via bijvoorbeeld een computer inchecken en ontvangen op de luchthaven alsnog een boardingpass van Ryanair. Dat geldt ook voor gebruikers die hun apparaat verliezen of geen batterijduur meer hebben.

Vandaag, 14:17 door Briolet
kan alleen nog gebruik maken

Vreemde bewering als je verderop aangeeft dat mensen zonder smartphone gewoon nog een papieren boardingpas krijgen.

Maar RyanAir vliegt niet naar de VS. Daar zou dit beleid een probleem worden omdat je daar in de praktijk geen smartphone mee mag nemen omdat je allerlei problemen krijgt als je er wel een bij je hebt. (Denk aan afgeven wachtwoorden etc)
Vandaag, 14:23 door Anoniem
kan vooraf online via bijvoorbeeld een computer inchecken en ontvangen op de luchthaven alsnog een boardingpass van Ryanair
Nou, wat een betere ervaring. Klinkt vooral als meer 'gedoe'.
