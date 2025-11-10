Ryanair stapt over op digitale boardingpassen

Ryanair neemt afscheid van papieren boardingpassen. Wie vanaf aanstaande woensdag met de luchtvaartmaatschappij vliegt kan alleen nog gebruik maken van digitale boardingpassen. Dit kondigt Ryanair aan op zijn website.
Het zegt de stap te nemen met het oog op de kosten en stelt dat digitale boardingpassen een betere ervaring bieden voor klanten, onder meer doordat actuele vluchtgegevens beschikbaar zijn. Ook de klantenservice en het herboeken van vluchten bij verstoringen verloopt volgens Ryanair digitaal beter. Tot slot wijst de luchtvaartmaatschappij op het milieu; op jaarbasis zou de overstap 300 ton papier uitsparen.
De digitale boardingpassen zijn na het inchecken offline beschikbaar op de smartphone of tablet van gebruikers. Wie niet over een smartphone of tablet beschikt, kan vooraf online via bijvoorbeeld een computer inchecken en ontvangen op de luchthaven alsnog een boardingpass van Ryanair. Dat geldt ook voor gebruikers die hun apparaat verliezen of geen batterijduur meer hebben.
