65-plussers gebruiken tweestapsverificatie minder vaak dan gemiddeld

Nederlanders maken vooral gebruik van tweestapsverificatie (2FA) bij online overheidsdiensten (77%), medische diensten (64%) en financiële diensten (59%). Het gebruik verschilt echter per leeftijdsgroep: 65-plussers passen 2FA bij vrijwel alle online diensten minder vaak toe. Zo gebruikt 66% van hen 2FA bij overheidsdiensten (tegen 77% gemiddeld) en 49% bij financiële diensten (tegen 59% gemiddeld).

Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van Dienst Publiek en Communicatie (DPC) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het onderzoek is extra aandacht besteed aan het gebruik van 2FA onder 65-plussers.

Belang van online beveiliging

Nederlanders vinden de beveiliging van online diensten over het algemeen belangrijk, vooral bij overheidsdiensten (94%), financiële instellingen (94%), medische diensten (92%) en hun privémail (92%). 65-plussers hechten hier gemiddeld iets minder waarde aan. Zo vindt 79% van hen 2FA belangrijk voor werkmail (tegen 89% gemiddeld), 79% voor berichtendiensten (tegen 85% gemiddeld) en 75% voor online winkels (tegen 80% gemiddeld).

Wie géén 2FA instelt voor zijn privémailaccount, noemt vooral dat het te veel gedoe is (34%) of geeft aan er nooit over te hebben nagedacht (25%). Nederlanders die wél 2FA gebruiken, doen dat meestal omdat het verplicht is (53%) of omdat het hen een veiliger gevoel geeft (44%). Onder 65-plussers liggen deze percentages op respectievelijk 44% en 47%.

Risicoperceptie en zorgen

Ongewenste toegang tot overheids- (96%) en financiële diensten (95%) wordt als het meest ernstig ervaren. Toegang tot privémail wordt als minder ernstig gezien: gemiddeld vindt 61% dit zorgwekkend, tegenover 48% bij 65-plussers. Veel Nederlanders denken dat hun e-mail weinig gevoelige informatie bevat en daarom niet interessant is voor cybercriminelen.

Online criminaliteit bij financiële (50%) en overheidsdiensten (48%) baart ongeveer de helft van de Nederlanders zorgen. Onder 65-plussers liggen deze percentages hoger, met respectievelijk 56% en 55%. Een kwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over criminaliteit via berichtendiensten (25%), sociale media (24%) en webwinkels (23%).

Privémail en risico’s

Privémailadressen van Nederlanders zijn het vaakst gekoppeld aan accounts van webwinkels (64%) en overheidsdiensten (54%). 73% van de Nederlanders beseft beseft dat iemand met toegang tot hun privémail zich als hen kan voordoen. Iets meer dan de helft (55%) weet dat hiermee ook persoonlijke documenten en foto’s kunnen worden ingezien. Een minderheid (39%) realiseert zich dat kwaadwillenden via privémail ook toegang tot andere accounts kunnen krijgen, of zelfs bankgegevens kunnen inzien (30%). 65-plussers geven bovengemiddeld vaak aan niet goed te weten wat de mogelijke gevolgen zijn van ongeautoriseerde toegang tot hun e-mail.

Voorlichtingscampagne

Eind november start de overheid een voorlichtingscampagne waarin 65-plussers worden opgeroepen tweestapsverificatie in te schakelen voor hun online accounts. De campagne heeft als doel het bewustzijn te vergroten over de risico’s van het níet gebruiken van 2FA en de voordelen van het wél instellen ervan.