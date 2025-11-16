Kamervragen over aangepast Europees voorstel over chatcontrole

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over een aangepast Europees voorstel over chatcontrole. EU-voorzitter Denemarken kwam een aantal maanden geleden met een voorstel dat chatdiensten en andere providers kan verplichten om de inhoud van berichten van gebruikers te controleren. Volgens critici wordt hiermee end-to-end encryptie ondermijnd en vormt dit een grote bedreiging voor privacy en andere burgerrechten.
Denemarken besloot het voorstel uiteindelijk niet in stemming te brengen omdat er onder de EU-lidstaten onvoldoende voorstemmers waren. Deze week werd een aangepast voorstel besproken wat chatcontrole nog steeds niet uitsluit. Chatdiensten moeten in het nieuwe voorstel 'alle passende maatregelen nemen om risico’s te beperken'. Verder bevat het voorstel een verplichte identificatie voor minderjarigen, bijvoorbeeld voor het openen van een e-mail- of messengeraccount.
“Dit is feitelijk het einde van anonimiteit - een ramp voor klokkenluiders, journalisten, activisten en hulpzoekenden die vertrouwen op de bescherming van anonimiteit”, zo stelde voormalig Europarlementariër Patrick Breyer. Naar aanleiding van het aangepaste voorstel stelde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann Kamervragen aan demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid.
"Is in het nieuwe compromisvoorstel volledig uitgesloten dat chatcontrole in Europa wordt ingevoerd? Waaruit blijkt dat deze absolute garantie bestaat, zodat het compromisvoorstel nooit kan leiden tot het omzeilen van end-to-end encryptie?", wil Kathmann van de minister weten. Die moet ook duidelijk maken welke zekerheid hij kan bieden dat vrijwillige detectie van materiaal door techbedrijven nooit verplicht wordt. "Vindt u het onwenselijk als dit wel het geval zou zijn?", vraagt het Kamerlid verder.
"Bent u het met de indiener eens dat Nederland niet in kan stemmen met een compromisvoorstel, zolang chatcontrole niet 100 procent is uitgesloten conform de aangenomen motie-Kathmann, zowel nu als in de toekomst?", is een andere vraag van Kathmann aan de minister. Die moet tevens laten weten of hij advies bij de AIVD heeft opgevraagd over de mogelijke veiligheidsgevolgen van het Deense compromisvoorstel, en als dat niet zo is, hij bereid is dit te doen. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.