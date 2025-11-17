Nieuws
Jaguar Land Rover lijdt zwaar verlies na cyberaanval

maandag 17 november 2025, 09:44 door Redactie, 9 reacties
De Britse autofabrikant Jaguar Land Rover heeft zwaar verlies geleden na de cyberaanval waardoor het eind augustus werd getroffen. Dat blijkt uit de financiële cijfers die het bedrijf publiceerde. In de periode van 1 juli tot en met 30 september kreeg de autofabrikant te maken met een verlies van omgerekend 550 miljoen euro. Een jaar eerder boekte JLR in dezelfde periode nog een winst van 450 miljoen euro.

De autofabrikant meldde ook nog aanvullende "cybergerelateerde kosten" van 222 miljoen euro. Het gaat dan om kosten die JLR maakte als gevolg van de cyberaanval, zoals het inschakelen van externe consultants. De omzet daalde het betreffende kwartaal met 24 procent, van 7,4 miljard euro vorig jaar tegenover 5,5 miljard euro nu. Vanwege de cyberaanval lag de productie wekenlang stil, wat ook gevolgen had voor toeleveranciers.

Het CMC, een non-profitorganisatie die de gevolgen van cyber-incidenten voor Britse bedrijven onderzoekt, stelde vorige maand dat de aanval het Verenigd Koninkrijk omgerekend 2,2 miljard euro kost. Eerder had de Britse overheid al aangekondigd dat het garant staat voor een lening aan de getroffen autofabrikant ter waarde van 1,7 miljard euro. Om wat voor aanval het precies gaat en hoe die mogelijk was is nog altijd niet bekendgemaakt. JLR zegt dat de productie inmiddels volledig is hersteld.

Reacties (9)
Vandaag, 09:53 door Anoniem
Jaguars verlies komt niet door een cyber aanval. Het komt doordat ze al jaren verlies leden, en nu besloten om volledig elektrisch te gaan. Een look die voor een PC Hoofdstraat trekker nog wel kan, maar niet voor een Jaguar fan.

Tel daar de verschrikkelijke woke reclame campagne bij op die heel duidelijk maakte: geen enkele (niet trans) man wil deze auto nog en dan ben je er wel.

Hier een linkje die probeert uit te leggen dat het echt niet door de reclame campagne kan. Nee hoor, geen "go woke, go broke". Maar als je tussen de regels door leest is het dat precies wel.

Deze cyberaanval komt als een Godsgeschenk voor Jaguar. Nu kunnen ze nog lekker even aan het infuus bij de overheid (lees: de burger) voor ze definitief failliet gaan.

https://www.independent.co.uk/voices/jaguar-tata-motors-woke-car-advert-manufacturing-b2783482.html
Vandaag, 09:58 door Anoniem
als ze maar niet hebben betaald veel belangrijker...anders stopt het nooit...
Vandaag, 10:22 door Anoniem
Go woke, go broke.
Vandaag, 10:35 door G.J. van Eersum - Bijgewerkt: Vandaag, 10:45
Autofabrikanten die het normaal vinden dat zij producten bouwen zoals olifantenkisten met traktorwielen, die ik naargeestig kleuterpletters noem, mogen van mij subiet failliet gaan. Dergelijke obese gedrochten passen qua afmetingen helemaal niet in het straatbeeld. Bij mensen die zo'n orkbak rijden heb ik ook mijn bedenkingen, die ik hier maar niet zal ventileren anders wordt mijn account 'kaltgestellt'.
Vandaag, 10:44 door Anoniem
Hou toch eens een keer op met dat gezeur over “woke”.
Woke is een term die mensen gebruiken die er niet tegen kunnen dat de dingen soms anders zijn dan hun eigen opvattingen.
Accepteer dat mensen anders kunnen zijn dan jij en andere meningen mogen hebben dan jij.
Dat maakt je leven een stuk makkelijker.
Vandaag, 10:52 door Anoniem
Och, jeetje. Wat moet je dan wel niet van vrachtwagens vinden? En stadsbussen. We kunnen maar beter terug in de tijd naar paard en wagen niet?

hint: een smart rijd een kleuter net zo dood als zo'n orkbak hoor. Alleen die laatste heeft een stuk meer veiligheidssystemen aan boord om precies dat te voorkomen. Ik zou, al zou ik het willen, een voetganger niet eens kunnen aanrijden, dan staat de auto abrupt stil. Zelfs een schijnbeweging van een voetganger op de stoep is al genoeg om mijn auto abrubt tot stilstand te laten komen.
Vandaag, 10:59 door Anoniem
Ik vraag me af hoeveel van dat geld jaren geleden al uitgegeven had moeten worden aan beveiligingsmaatregelen, maar is nagelaten, doordat de kortetermijnwinst van de managers net wat belangrijker was. Net zoals dat rapport dat ik jaren geleden las over de NHS cyberaanval, waarbij de kosten in de tientallen miljoenen liepen, mede vanwege zwaar achterstallige beveiliging. Als je dat rapport las, dan was het een aaneenschakeling van "security is volstrekt onbelangrijk, we doen er niets aan, we geven er geen geld aan uit, en als de SHTF, dan vragen we wel subsidie aan de overheid, want we zijn een kritieke organisatie". Tsja, die rekening komt met wat pech dus toch een keer langs, en dat hebben ze bij Jaguar nu ook door.
Vandaag, 11:11 door Anoniem
maar even repost van reactie op vorig JLR onderwerp.


Ik geloof eigenlijk niet helemaal dat de cyberaanvaal de oorzaak is van het (volledige) verlies.
Het heeft de schijn van een excuus om de staat te laten opdraaien voor een bedrijf wat zichzelf totaal de afgrond in gemanaged heeft .

https://edition.cnn.com/2025/08/05/cars/jaguars-sales-trump

Although most legacy automakers have tried to manage a smooth transition to fully electric propulsion, Jaguar simply ceased making cars entirely in 2024 pulling all of its products off the market as it tries to reinvent itself as an electric vehicle maker.
of nog een
https://www.independent.co.uk/voices/jaguar-tata-motors-woke-car-advert-manufacturing-b2783482.html

However, that is really because, erm, Jaguar has basically stopped making cars. There’s been no sales “backlash” against the dramatic new electric pink thing with the odd “jaGuar” logo because you can’t order something that doesn’t exist yet. I
Volledig _stoppen_ met auto's maken voor een re-branding - en dan lezen we nu dat "door de cyberaanval productie gestopt is" ? WTF.

Nu is het wel erg aannamelijk dat in die bedrijfsomstandigheden iedereen die wel wat kan naar een andere baan gaat - vast inclusief IT security mensen .
(of niet ? - TATA uit India is de eigenaar van JLR , en naast staal en auto's doet Tata ook IT outsourcing e.d. Zou Jaguar de IT nog zelf gedaan hebben, of dat volledig van Tata hebben (moeten) inkopen ? ) .

Anyway - bedrijf _zat in de afgrond_ , en heeft nu een extern excuus om de schuld aan te geven en de Britse staat te laten opdraaien voor het verlies.
Vandaag, 11:24 door Anoniem
https://www.geenstijl.nl/5179951/jaguar-ondergaat-nu-al-slechtste-rebranding-ooit hier heeft het natuurlijk helemaal niets mee te maken.
