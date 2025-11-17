Kabinet steunt Europese plannen voor online leeftijdsverificatie

Het demissionaire kabinet steunt richtlijnen van de Europese Commissie voor online leeftijdsverificatie. Dat blijkt uit een fiche dat het kabinet heeft gepubliceerd. De richtlijnen bevatten verschillende maatregelen die online platforms kunnen nemen om "de online veiligheid en bescherming van kinderen te versterken" en die zijn gebaseerd op vier algemene beginselen.

Zo moeten de maatregelen die platformen nemen evenredig en passend zijn, moeten de rechten van kinderen centraal staan, moet privacy, veiligheid en beveiliging worden meegenomen in het ontwerp van de online diensten en moeten aanbieders "leeftijdsgeschikte diensten en producten" aanleveren. De richtlijnen nemen een risicobeoordeling als startpunt. Het zal dan ook per geval verschillen of een platform alle of enkele van de in richtlijnen beschreven maatregelen moet toepassen.

In de richtlijnen staat dat een zogenaamde eigen verklaring, waarbij een gebruiker zijn geboortedatum of leeftijd moet opgeven, in geen geval als passende leeftijdsgarantiemaatregel wordt beschouwd. Verder worden in de richtlijnen verschillende leeftijdsverificatie-instrumenten genoemd. Zo wijst de Europese Commissie naar de eigen white label leeftijdsverificatie-app. Via deze app kunnen gebruikers aantonen dat ze oud genoeg zijn om websites te bezoeken waarvoor een minimale leeftijd geldt.

"Momenteel wordt bekeken of het wenselijk en haalbaar is om een dergelijke app in Nederland te ontwikkelen en wat de eventuele kosten daarvan zouden", zo laat het kabinet in het fiche weten. Wanneer Brussel een nieuw wetsvoorstel presenteert ontvangt de Tweede Kamer vaak een fiche, met een samenvatting over de inhoud van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland. In dit geval is er geen sprake van een wetsvoorstel. Toch heeft het kabinet vanwege "het politieke en maatschappelijke belang van de online bescherming van minderjarigen" besloten om een fiche te maken, zo stelt demissionair minister Van Weel van Buitenlandse Zaken.

Het kabinet meldt in het fiche dat leeftijdsverificatie een zwaar middel is dat impact kan hebben op verschillende grondrechten. "Daarom is de inzet van het kabinet dat in elke situatie moet worden afgewogen of de inzet ervan proportioneel is, of het daadwerkelijk bijdraagt aan het doel en of er geen alternatief beschikbaar is dat minder inbreuk maakt op de rechten van betrokkenen. Daarbij speelt dat moet worden meegewogen dat bij de toepassing van leeftijdsverificatie, elke gebruiker wordt onderworpen aan de leeftijdsverificatie." Afsluitend laat het fiche weten dat de richtlijnen van Brussel naar verwachting op brede steun van de EU-lidstaten kunnen rekenen.