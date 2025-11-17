Nieuws
image

Kabinet steunt Europese plannen voor online leeftijdsverificatie

maandag 17 november 2025, 11:46 door Redactie, 8 reacties

Het demissionaire kabinet steunt richtlijnen van de Europese Commissie voor online leeftijdsverificatie. Dat blijkt uit een fiche dat het kabinet heeft gepubliceerd. De richtlijnen bevatten verschillende maatregelen die online platforms kunnen nemen om "de online veiligheid en bescherming van kinderen te versterken" en die zijn gebaseerd op vier algemene beginselen.

Zo moeten de maatregelen die platformen nemen evenredig en passend zijn, moeten de rechten van kinderen centraal staan, moet privacy, veiligheid en beveiliging worden meegenomen in het ontwerp van de online diensten en moeten aanbieders "leeftijdsgeschikte diensten en producten" aanleveren. De richtlijnen nemen een risicobeoordeling als startpunt. Het zal dan ook per geval verschillen of een platform alle of enkele van de in richtlijnen beschreven maatregelen moet toepassen.

In de richtlijnen staat dat een zogenaamde eigen verklaring, waarbij een gebruiker zijn geboortedatum of leeftijd moet opgeven, in geen geval als passende leeftijdsgarantiemaatregel wordt beschouwd. Verder worden in de richtlijnen verschillende leeftijdsverificatie-instrumenten genoemd. Zo wijst de Europese Commissie naar de eigen white label leeftijdsverificatie-app. Via deze app kunnen gebruikers aantonen dat ze oud genoeg zijn om websites te bezoeken waarvoor een minimale leeftijd geldt.

"Momenteel wordt bekeken of het wenselijk en haalbaar is om een dergelijke app in Nederland te ontwikkelen en wat de eventuele kosten daarvan zouden", zo laat het kabinet in het fiche weten. Wanneer Brussel een nieuw wetsvoorstel presenteert ontvangt de Tweede Kamer vaak een fiche, met een samenvatting over de inhoud van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland. In dit geval is er geen sprake van een wetsvoorstel. Toch heeft het kabinet vanwege "het politieke en maatschappelijke belang van de online bescherming van minderjarigen" besloten om een fiche te maken, zo stelt demissionair minister Van Weel van Buitenlandse Zaken.

Het kabinet meldt in het fiche dat leeftijdsverificatie een zwaar middel is dat impact kan hebben op verschillende grondrechten. "Daarom is de inzet van het kabinet dat in elke situatie moet worden afgewogen of de inzet ervan proportioneel is, of het daadwerkelijk bijdraagt aan het doel en of er geen alternatief beschikbaar is dat minder inbreuk maakt op de rechten van betrokkenen. Daarbij speelt dat moet worden meegewogen dat bij de toepassing van leeftijdsverificatie, elke gebruiker wordt onderworpen aan de leeftijdsverificatie." Afsluitend laat het fiche weten dat de richtlijnen van Brussel naar verwachting op brede steun van de EU-lidstaten kunnen rekenen.

Reacties (8)
Reageer met quote
Vandaag, 11:48 door Anoniem
Overheden die de taken en plichten van ouders overnemen.
Reageer met quote
Vandaag, 11:51 door Anoniem
Genoeg van deze censuur! Tijd om ons eigen internet te bouwen.

Er is teveel overheidsbemoeienis en spionage en het vrije internet is niet meer vrij.
Ik denk dat het tijd is voor een gedeeld mesh-netwerk dat we zelf beheren, voorzien van eigen softwarebibliotheken. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van overheden en internetaanbieders.
Thuis heb ik al zo'n systeem met mijn buren, dat zelfs blijft functioneren bij stroomuitval (met boxjes aangesloten op zonnepanelen) en als de rest van het land zonder internet zit. We hebben allemaal bijgedragen door onze eigen software beschikbaar te stellen voor openbaar gebruik.
We rippen (legaal) onze eigen films, series, muziek en games, en we hebben lokaal een eigen filmkanaal om onze content te bekijken. Hoe meer buren meedoen, hoe beter de bandbreedte. We hebben zelfs een instantie voor online emulatie en netplay om onze gedumpte games samen "online" te spelen. Voor Wikipedia hebben we een Kiwix-instantie.

De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Bovendien bepalen geen overheid of ISP de regels voor ons en wordt er niet over onze schouders meegekeken; we beschikken over een echt vrij (lokaal) internet. We kunnen lokale mesh-verbindingen gebruiken op zowel desktopcomputers als mobiele apparaten.
Uiteraard is er geen illegale inhoud beschikbaar, aangezien iedereen dit zou kunnen zien en meldingen kan maken bij de politie. Hiermee worden individuen verantwoord gehouden, in plaats van het hele netwerk te belasten met massasurveillance wordt er hooguit gericht onderzoek gedaan binnen proportie.

Ook kunnen we lokaal met elkaar chatten via Briar (offline via de mesh, versleuteld en P2P), en onze eigen chatoplossingen.
Deze oplossingen zijn gratis omdat we niet afhankelijk zijn van een ISP, wat het perfect maakt voor mensen met een beperkt budget. We kunnen het netwerk uitbreiden naar andere buurten of zelfs landelijk, als er genoeg interesse is. Voorlopig genieten we er sterk van.
Ik moedig andere buurten aan om een soortgelijk project te starten, het liefst met een universeler protocol zodat het uiteindelijk ook landelijk kan worden ingezet.

Building Community-Led, Affordable Broadband in New York City.
https://youtu.be/vPqKkHPBZ3A

An internet free from coorporate greed.
https://youtu.be/ov27tinRzL8

Building a more human internet.
https://youtu.be/Ezhi0DHvMeM

NYC’s nonprofit DIY internet.
https://youtu.be/Dpl-faX6vlg
Reageer met quote
Vandaag, 11:57 door Anoniem
Het lijkt wel een invasie uit de tweede wereldoorlog, maar dan digitaal, overheden eigenen zich steeds meer internet toe.
Ook chatcontrole.
Uiteraard zullen ze zich vergrijpen aan onze metadata die zijn gewicht in goud waard is, want daar is het ze uiteindelijk om te doen.

Overheden die om kinderen geven... tsk! /-:(
Die toeslagenaffaire en alle ouders die hun kinderen hebben verloren, en de psychologische schade die ze de kinderen hebben aangedaan en ouders die nog geen compensatie hebben gehad zegt wel iets anders...
Hypocrieten.
Reageer met quote
Vandaag, 11:58 door Anoniem
Het einde van het vrije internet is in zicht. Bedankt EU bedankt Ursula von der Leyen.
Make 1984 fiction again!
What would Orwell think..
Reageer met quote
Vandaag, 12:00 door Anoniem
Wat een poppenkast.

Kinderen beschermen betekent o.a. social media aanpakken, hier zijn hele documentaires over gemaakt:

- Tiktok Live, hier gebeuren HELE nare dingen.
- Snapchat
- Instagram, hier wordt ook veel op gepest.
- Roblox zie ook "Free Schlep" documentaire
- Fortnite? (gokje)

Verifiëren dat je een volwassene bent betekent dat een kind minder snel *per ongeluk* op de verkeerde site komt.
Dat is niet slecht, maar ook eigenlijk niet het probleem.

De kern van het probleem zijn de volwassen die (zonder verificatie) een kinderspeelplaats instappen en daar verkeerde dingen doen. Dit zie je HEEL sterk bij Roblox.
Reageer met quote
Vandaag, 12:05 door Anoniem
De duimschroeven worden langzaam aangedraaid. Online bescherming van minderjarigen, klinkt mooi maar eigenlijk gaat het meer om controleren, censureren en conditioneren. De roep om Nexit wordt steeds luider.
Reageer met quote
Vandaag, 12:05 door Anoniem
Brede steun of niet, maar ik ga hier niet aan meewerken. Heeft te maken met datalek en zo...
Reageer met quote
Vandaag, 12:16 door Anoniem
Het lef!!!
De meest kwetsbare groep van ouders en kinderen met weinig geld hebben hun kinderen naar pleeggezinnen zien verschepen dankzij de automatische detectietools van de overheid waarin zij valselijk werden beschuldigd.

De harde onverbiddelijke muur van een oost-indisch dove overheid die ALLES IN DE DOOFPOT probeerde te stoppen voorkwam dat gezinnen snel konden herstellen en verenigd konden worden.

Deze gezinnen zijn onherstelbaar beschadigd en hebben nog steeds geen compensatie ontvangen. (Niet dat zoiets gecompenseerd kan worden met geld, hun leven ligt aan duigen, al zou je ze een miljard geven)

Overheden geven geen ruk om kinderen, het ENIGE waar ze om geven is hun grote vette zakken te vullen met veel geld en mooie baantjes die ze zijn beloofd door de industrie in ruil voor de aanpassing van wetten ten behoeve van deze industrie. (Waaronder de tabaksindustrie, olieindustrie, en ja, illegale wapenindustrie)

Dit is regelrecht big brother censuur, niet meer en niet minder, en het wordt tijd dat het volk in opstand komt!!!
Dictators die het volk hun wil oplegt zoals wetten zoals deze waar bijna ieder het mee oneens is en via ondemocratische manier is verkregen via lobbypraktijken en onverkozen liederen in de EU zijn het meest bang voor hun volk, daarom proberen dictatoten de mond van het volk te snoeren via censuur zoals deze, er zou zowaar en heel terecht een opstand kunnen komen door hun eigen criminele gedrag.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure