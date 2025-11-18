Kamervragen over Amerikaanse overname van cloudbedrijf Solvinity

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de Amerikaanse overname van het Nederlandse cloudbedrijf Solvinity. Op 7 november kondigde Solvinity aan dat het zal worden overgenomen door het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl. De overname zorgde voor veel ophef, onder andere binnen de overheid dat van de diensten van Solvinity gebruikmaakt.

Zo draait DigiD op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er, zo meldde NRC. "Solvinity was een van de partijen waarbij de Nederlandse overheid zich thuis voelde", laat beveiligingsexpert Bert Hubert tegenover de krant weten. Hij voegt toe dat overheidsdiensten nu ongewild in een Amerikaanse omgeving terechtkomen. "Heb nog eens nagedacht nav #Zivver en #Solvinity, misschien moet je als overheid je kerntaken (zoals data van burgers beheren) toch maar zelf doen, of op z'n minst door een staatsbedrijf. Helemaal zo'n gek idee niet, je eigen ding zelf doen. IT is geen catering", schreef Hubert een aantal dagen geleden op Mastodon.

Naar aanleiding van de overname heeft GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann vragen aan demissionair minister Karremans van Economische Zaken gesteld. "Heeft u voorafgaand aan de overname van Solvinity gepoogd om het bedrijf in Nederlandse handen te houden? Heeft Solvinity hierover gesprekken gehad met de Nederlandse overheid?", zo wil ze van de bewindsman weten. Karremans moet ook duidelijk maken of er voor de overheidsdiensten die nu door Solvinity geleverd worden een exitstrategie is opgesteld.

"Welke gevolgen heeft de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van overheidsinformatie die bij dit bedrijf worden ondergebracht, en het bedrijf vermoedelijk onder Amerikaanse wetgeving zoals de CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) en Executive Order 12333 komt te vallen?", wilde het Kamerlid verder weten.

De minister is ook gevraagd of hij het acceptabel vindt dat met de Amerikaanse overname van Solvinity nog meer overheids-ict onder Amerikaanse surveillancewetgeving komt te vallen. "Geeft de recente Amerikaanse overname van Zivver en Solvinity aanleiding om meer kerntaken van de digitale overheid, zoals het beheren van burgerinformatie, in publiek beheer te brengen?", vraagt Kathmann aanvullend.

Verder moet Karremans laten weten of hij bereid is om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat kritieke processen, zoals Logius, DigiD en de dienstverlening aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, onder Amerikaanse surveillancewetgeving gaan vallen en of er mogelijkheden zijn om de contracten met Solvinity te ontbinden, als inderdaad blijkt dat door de Amerikaanse overname de vertrouwelijkheid en veiligheid van kritieke overheidsinformatie in het geding komt. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.