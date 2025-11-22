Kabinet wil overname van cloudbedrijf Solvinity nog niet blokkeren

Het demissionaire kabinet wil de overname van cloudbedrijf Solvinity, waar onder andere DigiD draait, nog niet blokkeren. Dat laat demissionair demissionair minister Frank Rijkaart van Binnenlandse Zaken tegenover het ANP weten. Volgens de bewindsman kan een dergelijke overname zorgwekkend zijn. "We moeten goed kijken wat de implicaties zijn”, aldus de minister, die toevoegt dat dit nu wordt onderzocht. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er.

In de Tweede Kamer hebben inmiddels meerdere partijen Kamervragen over de aanstaande overname gesteld. Zo werd onder andere gevraagd welke mogelijkheden er zijn om de overname te blokkeren. Dat ziet minister Rijkaart vooralsnog niet zitten. "Daar is het nu nog te vroeg voor. We moeten eerst kijken waar het werkelijk over gaat." Gisteren maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend dat het Amerikaanse bedrijf Kyndryl en Solvinity toestemming voor de overname hebben gevraagd.