Honderden npm-packages geïnfecteerd met malware die gevoelige data steelt

In de npm Registry zijn honderden besmette packages aangetroffen met malware die allerlei gevoelige data van systemen steelt en andere npm-packages probeert te infecteren, zo stelt securitybedrijf HelixGuard. Volgens de onderzoekers lijkt de aanval op een aanval die afgelopen september plaatsvond en waarbij meer dan vijfhonderd packages werden geïnfecteerd door malware genaamd "Shai-Hulud".
Bij de nieuwe aanval zijn meer dan driehonderd packages besmet geraakt, aldus de onderzoekers. Wanneer ontwikkelaars een besmette package op hun systeem uitvoeren wordt de malware actief. Die gebruikt de software TruffleHog om op de lokale machine naar gevoelige informatie te zoeken, zoals NPM-tokens, AWS/GCP/Azure credentials en omgevingsvariabelen. Met de gestolen tokens kan de malware weer andere npm-packages infecteren.
De gevoelige informatie wordt naar de aanvallers teruggestuurd door middel van een GitHub Action runner met de naam "SHA1HULUD", wat volgens de onderzoekers een verwijzing naar de aanval van september lijkt. Er is ook een overzicht van gecompromitteerde npm-packages gepubliceerd. Op Hacker News laat een getroffen ontwikkelaar weten dat meerdere van zijn packages besmet zijn geraakt.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.