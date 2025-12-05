Bankklant verliest zaak over opslag van onbewerkte kopie identiteitsbewijs

Een klant van Nationale-Nederlanden Bank die wilde dat de bank zijn identiteitsbewijs bewerkt opslaat heeft zijn zaak verloren. De klant moest zich vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opnieuw bij de bank identificeren, waarvoor een kopie van zijn identiteitsdocument werd gemaakt. Naderhand heeft de klant bij de bank geklaagd over de opslag van de onbewerkte kopie van zijn id-bewijs, waarop ook zijn pasfoto en BSN zichtbaar zijn.

De bank liet de klant weten dat zij alleen onbewerkte kopieën accepteert, omdat de echtheid van het identiteitsdocument moet kunnen worden gecontroleerd en omdat zij wettelijk verplicht is onbewerkte kopieën te bewaren. Daarop diende de klant een klacht in bij de bank, maar die werd afgewezen. Vervolgens stapte de klant naar het financiële klachteninstituut Kifid.

De klant vorderde dat de bank zijn pasfoto en BSN afschermt, zodat misbruik van zijn gegevens bemoeilijkt wordt. Volgens de klant is het BSN namelijk al bekend bij de bank en voegt de pasfoto in dit geval niets toe, omdat er geen fysiek contact met hem is geweest is als klant. Daarnaast wees de klant ook naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en wat daar over heridentificatie door banken staat, namelijk dat de bank na de (her)identificatie wel gegevens kan afschermen op de gemaakte kopie.

Volgens het Kifid heeft de overheidsrechter eerder geoordeeld dat banken de identiteit van haar cliënten alleen kunnen vaststellen op grond van een onbewerkte kopie van een identiteitsdocument en dat deze moet worden opgeslagen om in de toekomst aan wettelijke verplichtingen te (blijven) voldoen. Daarnaast mogen banken ook burgerservicenummers verwerken, laat het klachteninstituut verder weten.

Wat de vermelding op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens betreft gaat het hier volgens het Kifid om een algemene toelichting en is het geen bindende uitleg van wet- of regelgeving. "De bank valt onder de Wwft en specifieke wettelijke verplichtingen hebben derhalve voorrang boven algemene privacyrichtlijnen", gaat het klachteninstituut verder. Die verklaart de klacht van de klant ongegrond en stelt dat de bank niet in strijd met de Wwft of andere regelgeving heeft gehandeld door een onbewerkte kopie van het id-bewijs op te slaan (pdf).