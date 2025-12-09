Australische premier waarschuwt voor hoge boetes bij gebrekkige leeftijdsverificatie

De Australische premier Anthony Albanese heeft socialmediabedrijven gewaarschuwd voor hoge boetes die zullen volgen als ze vanaf morgen geen adequate online leeftijdsverificatie toepassen. Vanaf morgen geldt in het land een socialmediaverbod, waarbij alleen mensen vanaf 16 jaar een socialmedia-account mogen aanmaken en gebruiken. Het verbod gaat gelden voor Facebook, Instagram, Kick Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X en YouTube.

Wanneer gebruikers in Australië onder de 16 jaar op deze websites een account kunnen aanmaken of een eerder gemaakt account kunnen blijven gebruiken, kunnen de platforms boetes van ruim 28 miljoen euro krijgen. "De verantwoordelijkheid komt te liggen bij socialmediabedrijven om ervoor te zorgen dat geen kind onder de 16 jaar op hun platforms actief is", aldus Albanese.

De Australische premier voegt toe dat socialmediabedrijven die zich niet aan de wet houden hoge boetes kunnen krijgen. "Socialmediabedrijven hebben een sociale verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid begint met het beschermen van Australische kinderen." De Australische eSafety Commissioner gaat nu bijhouden hoeveel gebruikers op de betreffende websites onder de 16 jaar zijn en deze data openbaar maken. Apple heeft inmiddels verschillende tools beschikbaar gemaakt waarmee de betreffende bedrijven aan de wet kunnen voldoen, zo laat het bedrijf zelf weten.

Tegenstanders van online leeftijdsverificatie stellen dat het een backdoor voor surveillance is en waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt. Alle gebruikers van platforms waarvoor een leeftijdsgrens geldt moeten de leeftijdsverificatie ondergaan. Daarnaast is er ook het risico dat gedeelde persoonsgegevens op straat komen te liggen. Eerder bleek al dat Britse internetgebruikers op grote schaal gebruikmaken van vpn-diensten om de verplichte leeftijdscontroles te omzeilen.