Mullvad waarschuwt voor "Chatcontrol 3.0" plan Europese Commissie

Vpn-provider Mullvad waarschuwt voor een "Chatcontrol 3.0" plan dat de Europese Commissie volgend jaar zou willen introduceren, waarbij sommige landen willen dat vpn-aanbieders en andere internetbedrijven worden verplicht om bij te houden wie en wanneer gebruikmaken van hun diensten. Dat laat de vpn-dienst via X weten. Mullvad wijst naar de nieuwe Europese interne veiligheidsstrategie, genaamd ProtectEU, die eerder dit jaar werd aangekondigd.

De strategie omvat onder andere een "Roadmap voor rechtmatige en effectieve toegang tot data voor opsporingsdiensten" en het introduceren van een EU-brede bewaarplicht. In een recent verschenen "Presidency Outcome Paper", waar eerder Netzpolitik.org over berichtte, bespreken EU-lidstaten het opleggen van een bewaarplicht aan allerlei internetbedrijven. Het zou dan ook gaan om hostingproviders, vpn-aanbieders, registrars, cloud- en opslagdiensten, cryptobeurzen, bezorgdiensten en andere platforms.

De partijen zouden dan abonneegegevens, ip-adressen en metadata geassocieerd met de communicatie, zoals verkeers- en locatiegegevens, moeten opslaan. Zo moet worden bijgehouden welke websites EU-burgers bezoeken en wie met wie communiceert en wanneer. Dergelijke data zou dan minimaal een half jaar moeten worden bewaard, waarbij sommige EU-landen een nog veel langere bewaartermijn willen hanteren.

Mullvad spreekt van een "Chatcontrol 3.0" poging. "Dit gaat niet meer over het beschermen van kinderen of het bestrijden van terrorisme, het gaat over het normaliseren van massasurveillance door middel van een juridische slijtageslag. Blijf het voorstellen totdat de oppositie vermoeid raakt en het erdoorheen glipt", zo laat een lezer van Hacker News in een reactie weten.