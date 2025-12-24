Staatssecretaris: overheid kan niet zomaar weg bij cloudbedrijf Solvinity

De overheid kan niet zomaar weg bij cloudbedrijf Solvinity, dat dreigt te worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Dat laat demissionair staatssecretaris Van Marum in een reactie op Kamervragen weten. Eerder meldde de bewindsman al dat de Amerikaanse overheid na de overname van Solvinity toegang kan krijgen tot gegevens waarover het bedrijf beschikt. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er.

Van Marum laat weten dat Solvinity afgelopen maart de directeur van Logius onder embargo informeerde dat de eigenaar van Solvinity op zoek was naar een overnamekandidaat. Hierbij is de naam van de overnamekandidaat niet door Solvinity gedeeld. Op verzoek van de Logius-directeur is dit embargo deels opgeheven, zodat hij dit bericht met een beperkt aantal personen van het ministerie van Binnenlandse Zaken kon delen. Op de dag dat Solvinity de overname door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl aankondigde werd de naam ook bij het ministerie pas bekend.

FvD-Kamerlid Jansen had de staatssecretaris gevraagd of hij bereid is om op korte termijn gevoelige overheidsprojecten die op dit moment in beheer zijn van Solvinity onder te brengen bij een ander Nederlands bedrijf. "Het op korte termijn onderbrengen van gevoelige overheidsprojecten bij andere partijen vraagt het doorlopen van aanzienlijke procedures, juridisch, technisch en financieel", reageert Van Marum. De bewindsman merkt op dat voor een aantal overheidsorganisaties het verplaatsen van de huidige diensten naar een andere provider, vanwege de complexiteit en afhankelijkheid van de huidige infrastructuur, op korte termijn niet haalbaar is.

Volgens de staatssecretaris worden er op dit moment gesprekken gevoerd met Solvinity en Kyndryl over het nemen van maatregelen die er onder andere op zijn gericht om het risico op toegang door een buitenlandse autoriteit, tot de gegevens die Solvinity verwerkt voor de Nederlandse overheid, zoveel mogelijk te mitigeren. "Over de resultaten van deze gesprekken verwacht ik te kunnen berichten nadat deze gesprekken zijn afgerond. Op dit moment valt nog niet in te schatten wanneer dat zal zijn", aldus Van Marum.