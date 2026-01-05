Test Aankoop luidt noodklok over AVG-aanpassingen van Europese Commissie

De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop luidt de noodklok over Digital Omnibus. Met dit pakket van maatregelen wil de Europese Commissie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereenvoudigen. Test Aankoop waarschuwt dat dit de privacybescherming van Europeanen kan verzwakken.

De Europese Commissie stelde Digital Omnibus op 19 november voor. De commissie wil hiermee naar eigen zeggen de administratieve last verminderen, de Europese concurrentiekracht versterken en de achterstand van de Europese Unie (EU) op zowel de Verenigde Staten (VS) als China op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) terugdringen.

Test Aankoop wijst erop dat de voorgestelde aanpassingen de privacybescherming kunnen verzwakken. Zo was tot nu toe vastgelegd dat bedrijven je gegevens zonder expliciete toestemming niet mogen gebruiken. Digital Omnibus brengt hierin verandering. Techbedrijven zouden zich voortaan kunnen beroepen op een 'gerechtvaardigd belang' en jouw gegevens zonder toestemming vooraf gebruiken voor het trainen van AI-modellen.

Daarnaast stelt de Europese Commissie voor bepaalde kernregels van de AI Act uit te stellen. Zo wil de commissie een overgangsperiode tot 2028 instellen voor sommige categorieën van hoog-risico-AI. Ook worden bepaalde transparantieverplichtingen geschrapt, waaronder de registratie van deze systemen in een Europese databank. Het toezicht wil de Europese Commissie centraliseren bij het Europese AI-kantoor.

Een ander belangrijk aandachtspunt in Digital Omnibus is het gebruik van cookiebanners. De Europese Commissie wil dat Europeanen met één klik hun voorkeur kunnen aangeven en deze voorkeur kunnen opslaan in hun webbrowser of op hun besturingssysteem. Daarnaast wil het bepaalde 'laag-risico' trackers voor onder meer doelgroepmetingen zonder expliciete toestemming toestaan. "Op papier zou surfen vlotter verlopen. Maar het gevaar is echt: het ontbreken van een weigering zou kunnen worden gezien als een toestemming, waardoor jouw reële controle over jouw gegevens verzwakt wordt", aldus Test Aankoop.

De consumentenorganisatie waarschuwt dat Digital Omnibus kan leiden tot minder controle over het gebruik van je gegevens en minder goede informatie over AI-systemen die belangrijke beslissingen beïnvloeden. Daarnaast kan een situatie ontstaan waarbij stilzwijgen als toestemming geldt.