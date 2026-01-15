Firewalls Palo Alto Networks via dos-lek op afstand uit te schakelen

Firewalls van Palo Alto Networks zijn via een denial of service (dos) kwetsbaarheid door ongeauthenticeerde aanvallers op afstand uit te schakelen. Het bedrijf heeft beveiligingsupdates uitgebracht om het probleem te verhelpen. De kwetsbaarheid (CVE-2026-0227) bevindt zich in PAN-OS, het besturingssysteem dat op de firewalls van Palo Alto Networks draait.

In het beveiligingsbulletin worden geen details over de kwetsbaarheid gegeven, behalve dat herhaaldelijk misbruik van het lek ervoor zorgt dat de firewall in de 'maintenance mode' gaat en dan geen bescherming meer biedt, totdat het apparaat weer in de operationele mode wordt gezet. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 8.7. Een soortgelijk beveiligingslek (CVE-2024-3393) is eind 2024 actief gebruikt bij aanvallen. Palo Alto Networks zegt niet bekend te zijn met misbruik van CVE-2026-0227.