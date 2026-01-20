Minister wil invoering van acceptatieplicht contant geld uitstellen

Demissionair minister Heinen van Financiën wil de invoering van een acceptatieplicht voor contant geld in Nederland uitstellen, totdat Europa een akkoord heeft bereikt over een EU-brede acceptatieplicht. Dat laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de behandeling van het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen heeft de Tweede Kamer eind 2024 ook een amendement van de SP en SGP aangenomen voor een acceptatieplicht van contante betalingen tot drieduizend euro.

Het kabinet liet eerder al weten dat op deze acceptatieplicht verschillende uitzonderingen zullen gelden, die eind vorig jaar bekend werden gemaakt. Oorspronkelijk zou de Nederlandse acceptatieplicht voor contant geld in 2027 moeten ingaan. Minister Heinen was tegen het amendement zoals dat door de Tweede Kamer in 2024 werd aangenomen. In Europa wordt ook gesproken over het invoeren van een Europabrede acceptatieplicht voor contant geld. De minister wilde daar op wachten. Net als het Nederlandse aangenomen amendement kent ook het Europese voorstel de mogelijkheid tot het opnemen van bepaalde uitzonderingen waarin contant geld mag worden geweigerd.

Wanneer het Europese voorstel wordt aangenomen, werkt de Europese algemene acceptatieplicht rechtstreeks door in het Nederlandse recht. "Dit betekent dat de acceptatieplicht blijft bestaan, maar dat de juridische grondslag vanwege wetstechnische redenen wordt verplaatst van nationaal naar Europees niveau", aldus minister Heinen. Vorige week kwamen de VVD, D66 en JA21 met een amendement om de voorgenomen Nederlandse acceptatieplicht voor contant geld voor ondernemers te schrappen. De indieners van dit amendement claimen dat de acceptatieplicht tot disproportionele regeldruk voor ondernemers leidt.

Volgens Heinen heeft het schrappen van de Nederlandse acceptatieplicht als voordeel dat er geen uitzonderingen gaan gelden die daarna moeten worden aangepast aan het definitieve Europese voorstel. Tegelijkertijd is het onzeker tot wanneer het uitstel duurt. Het is namelijk nog onbekend wanneer het voorstel voor een Europese acceptatieplicht voor contant geld wordt aangenomen en welke uitzonderingen hier deel van uitmaken.

Tijdens een debat dat vorige week in de Tweede Kamer over dit onderwerp plaatsvond deden VVD en SGP de suggestie om de inwerkingtreding van de Nederlandse acceptatieplicht contant geld uit te stellen totdat het Europese voorstel in werking treedt. Deze suggestie noemt minister Heinen "passend". De bewindsman zegt dat hij de Tweede Kamer nu periodiek zal informeren over de voortgang van de Europese onderhandelingen over een Europese acceptatieplicht voor contant geld. "Op die manier doen we enerzijds recht aan het belang van de brede acceptatie van contant geld en beperken we anderzijds de onzekerheid en lasten voor ondernemers", aldus Heinen. Op 27 januari stemt de Kamer over het amendement om de Nederlandse acceptatieplicht voor contant geld te schrappen.