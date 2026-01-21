Kamer wil snel debat over cloudmigraties naar Amerikaanse techgiganten

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er snel een debat komt over cloudmigraties naar Amerikaanse techgiganten. Een verzoek hiertoe van GroenLinks-PvdA en de SGP kon op genoeg voorstemmers rekenen. Oorspronkelijk zou de Kamer alleen debatteren over de aankomende overname van cloudbedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. DigiD draait op servers van Solvinity, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er.

Voor 27 januari staat een rondetafelgesprek gepland waar verschillende experts en organisaties hun standpunten over de overname aan de Tweede Kamer kenbaar zullen maken. Naast het rondetafelgesprek eind deze maand staat er voor vandaag ook een technische briefing over de overname gepland, die deels vertrouwelijk zal zijn. Deze briefing zal worden verzorgd door DigiD-beheerder Logius en ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast volgt er ook nog een debat over de overname in de Tweede Kamer.

Tijdens het vragenuur dat gisteren in de Tweede Kamer plaatsvond riepen GroenLinks-PvdA en de SGP op om het debat over de overname van Solvinity om te zetten naar een breder debat over cloudmigraties naar Amerikaanse techgiganten. Een verzoek dat op voldoende steun van andere partijen kon rekenen. "Ik verzoek ook om de spreektijd van dit debat met een minuut uit te breiden, omdat de technische details ertoe doen. Ook verzoek ik om dit debat zo spoedig mogelijk, het liefst nog voor het voorjaarsreces, in te plannen", deed GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann het verzoek. Ze stelt dat de Tweede Kamer vol moet inzetten op digitale strategische autonomie.

Tegenover de NOS laten verschillende partijen weten dat het kabinet moet voorkomen dat de Amerikaanse overheid toegang tot DigiD-gegevens kan krijgen. Zo moet het kabinet proberen om de overname tegen te houden en anders het DigiD-beheer bij een andere partij onder te brengen, aldus de partijen. Demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering heeft eerder al laten weten dat de Nederlandse overheid niet zomaar weg kan bij Solvinity.