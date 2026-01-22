Beveiligingsexpert pleit voor oprichten van Rijkscloudbedrijf

De overheid zou een Rijkscloudsbedrijf moeten oprichten om situaties zoals nu met de overname van Solvinity speelt te voorkomen, zo stelt beveiligingsexpert Bert Hubert in een position paper. Volgende week spreekt de vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer tijdens een rondetafelgesprek met verschillende experts over de gevolgen van de beoogde Amerikaanse overname van cloudbedrijf Solvinity voor DigiD. Hubert is één van de aanwezige experts.

"Het is vrijwel niet te doen om binnen de regelgeving en cultuur binnen de Rijksoverheid slagvaardig en snel ICT-diensten aan te bieden, met moeilijk te plannen uitgaven en “inkomsten”. Dit is ook begrijpelijk: daar hebben we de Rijksdienst niet voor ingericht", aldus Hubert. Als voorbeeld noemt hij dat het aanvragen van een enkele server bij de Rijksoverheid makkelijk vier maanden duurt en vervolgens ook nog eens een vermogen kost. Ook stelt de expert dat het lastig is om in een ambtelijke context bedrijfsmatige dingen te doen.

Als oplossing voor de toekomst pleit Hubert voor het oprichten van een Rijkscloudbedrijf, dat buiten de overheid functioneert, maar wel geheel in handen is van de overheid. Een dergelijk bedrijf zou beter kunnen omgaan met het waarderen van it-talent zoals nu vaak het geval is bij overheidsorganisaties en kan ook makkelijker de inkoop van apparatuur en diensten regelen omdat deze veel minder te maken heeft met de aanbestedingswet.

"Kerntaken moeten nabij de overheid zijn, en onder stevige controle. Het is lastig om ambtenaren het technische werk rechtstreeks te laten doen. Maar het gewoon aan de markt overlaten is ook geen succes gebleken, we zijn nu voor werkelijk alles afhankelijk van Amerika. We hebben dit laten gebeuren", aldus Hubert. Volgens de expert laten precedenten van Schiphol, de havens en TenneT zien dat een Rijkscloudbedrijf kans van slagen heeft. Zo'n bedrijf kan namelijk niet worden overgenomen en zijn er afspraken te maken over het toezicht.

"Maar wat we vooral niet moeten doen is kerntaken van de overheid overlaten aan het reguliere bedrijfsleven zonder een dikke deken van toezicht, regel- en wetgeving. Want zo geef je de staatsmacht uit handen zonder de touwtjes in handen te hebben", besluit de expert zijn position paper. Het rondetafelgesprek vindt om 18.30 uur plaats in de Tweede Kamer en kan door het publiek worden bezocht. Ook zal het te zien zijn via Debat Direct.