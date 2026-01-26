NOS: groot deel overheid, zorg en vitale bedrijven gebruikt Amerikaanse cloud

Een groot deel van de Nederlandse overheid, zorg, vitale bedrijven en onderwijsinstellingen maakt gebruik van Amerikaanse clouddiensten, zo stelt de NOS op basis van eigen onderzoek. Voor het onderzoek werden de dns-gegevens van 16.500 domeinnamen onderzocht. Er werd gekeken naar de A-, MX-, NS- en CNAME-records van de domeinen.

Vervolgens werd gekeken naar de ip-adressen waar de records naar wezen. Op basis van WHOIS-database werd de ip-informatie aan concrete leveranciers gekoppeld. Op basis daarvan stelt de NOS dat van de onderzochte domeinnamen 67 procent aan minimaal één Amerikaanse clouddienst is gekoppeld. Het kan dan gaan om webhosting of e-mail.

Microsoft heeft onder de onderzochte domeinnamen een marktaandeel van 49 procent. Zo blijkt dat in 28 gevallen ziekenhuizen hun patiëntenportaal aan een server van Microsoft hebben gekoppeld. Amazon volgt op afstand met een marktaandeel van 16 procent. "Dat dit zo ontspoord is, is onbegrijpelijk", zegt Tweede Kamerlid Barbara Kathmann van GroenLinks-PvdA. "We zitten in de houdgreep. We kunnen ons daar alleen uitworstelen door rap digitaal onafhankelijker te worden." Kathmann meldt op Mastodon dat een groot deel van Nederland aan het infuus van Amerikaanse techbedrijven ligt. "We mogen ons niet wijs laten maken dat er geen alternatieven zijn. Die zijn er wel."

De Amerikaanse autoriteiten kunnen bij Amerikaanse bedrijven gegevens van klanten opvragen, ook als die buiten de VS zijn opgeslagen. In een rapport stelt Microsoft dat inlichtingendiensten in de tweede helft van 2024 bijna zestig keer om data vroegen die buiten de VS was opgeslagen. Vijf van deze verzoeken hadden betrekking op bedrijven. De NOS deed het onderzoek naar aanleiding van de dreigende overname van cloudbedrijf Solvinity door een Amerikaans bedrijf. Morgen staat er een rondetafelgesprek gepland waar verschillende experts en organisaties hun standpunten over de overname aan de Tweede Kamer kenbaar zullen maken.