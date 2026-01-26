Nieuws
image

NOS: groot deel overheid, zorg en vitale bedrijven gebruikt Amerikaanse cloud

maandag 26 januari 2026, 09:40 door Redactie, 1 reacties

Een groot deel van de Nederlandse overheid, zorg, vitale bedrijven en onderwijsinstellingen maakt gebruik van Amerikaanse clouddiensten, zo stelt de NOS op basis van eigen onderzoek. Voor het onderzoek werden de dns-gegevens van 16.500 domeinnamen onderzocht. Er werd gekeken naar de A-, MX-, NS- en CNAME-records van de domeinen.

Vervolgens werd gekeken naar de ip-adressen waar de records naar wezen. Op basis van WHOIS-database werd de ip-informatie aan concrete leveranciers gekoppeld. Op basis daarvan stelt de NOS dat van de onderzochte domeinnamen 67 procent aan minimaal één Amerikaanse clouddienst is gekoppeld. Het kan dan gaan om webhosting of e-mail.

Microsoft heeft onder de onderzochte domeinnamen een marktaandeel van 49 procent. Zo blijkt dat in 28 gevallen ziekenhuizen hun patiëntenportaal aan een server van Microsoft hebben gekoppeld. Amazon volgt op afstand met een marktaandeel van 16 procent. "Dat dit zo ontspoord is, is onbegrijpelijk", zegt Tweede Kamerlid Barbara Kathmann van GroenLinks-PvdA. "We zitten in de houdgreep. We kunnen ons daar alleen uitworstelen door rap digitaal onafhankelijker te worden." Kathmann meldt op Mastodon dat een groot deel van Nederland aan het infuus van Amerikaanse techbedrijven ligt. "We mogen ons niet wijs laten maken dat er geen alternatieven zijn. Die zijn er wel."

De Amerikaanse autoriteiten kunnen bij Amerikaanse bedrijven gegevens van klanten opvragen, ook als die buiten de VS zijn opgeslagen. In een rapport stelt Microsoft dat inlichtingendiensten in de tweede helft van 2024 bijna zestig keer om data vroegen die buiten de VS was opgeslagen. Vijf van deze verzoeken hadden betrekking op bedrijven. De NOS deed het onderzoek naar aanleiding van de dreigende overname van cloudbedrijf Solvinity door een Amerikaans bedrijf. Morgen staat er een rondetafelgesprek gepland waar verschillende experts en organisaties hun standpunten over de overname aan de Tweede Kamer kenbaar zullen maken.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 10:27 door Anoniem
Mevrouw Kathmann ! al vaker geroemd hier, de NOS en andere organisaties doen er eens per jaar onderzoek naar, en komen dan -niet verwonderlijk- tot dezelfde conclusie. Je kunt niet eens meer een brief schrijven en uitprinten zonder dat de inhoud door een amerikaanse scanner gaat eerst. En al doe je als burger je best om veilig in te loggen op de mijn-overheid-berichten-box , je overheid zorgt wel dat de inhoud daarna alsnog de oceaan overwaait, ze hadden die info dus ook gewoon direct naar je hotmail adres kunnen sturen
Ik ben benieuwd wat die ronde tafelgesprekken op gaan leveren want tegenover Bar en Bert zit vast het 'geen andere optie' kamp.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image