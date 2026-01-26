Nieuws
Kabinet wil dat banken toegang krijgen tot Basisregistratie Personen

maandag 26 januari 2026, 14:04 door Redactie, 9 reacties

Het kabinet wil dat banken toegang krijgen tot de Basisregistratie Personen (BRP). Vandaag is een openbare internetconsultatie over dit conceptbesluit van start gegaan. Het kabinet claimt dat de aansluiting op de BRP klantenonderzoek door banken eenvoudiger moet maken. Dat zou op dit moment handmatig gebeuren en een arbeidsintensief proces zijn. De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland.

Er is al eerder overwogen om banken voor het uitvoeren van klantenonderzoek toegang tot de BRP te geven. Daar is toen van afgezien omdat een grondslag ontbrak om het BSN-nummer te gebruiken. In juli 2027 treedt de antiwitwasverordening in werking en mogen banken wel het BSN-nummer gebruiken. Daarmee is volgens het kabinet de belangrijkste praktische belemmering weggenomen om banken op de BRP aan te sluiten. Het opvragen van de informatie gebeurt namelijk via het BSN-nummer. "Door het BSN als unieke ‘code’ te gebruiken, weet de bevragende bank zeker dat zij gegevens van de juiste persoon opvraagt en ontvangt", zo staat in het Besluit tot wijziging van het Besluit Basisregistratie Personen (pdf).

"Samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaan we banken aansluiten op de BRP. Dit doen we op een veilige en proportionele manier", zo lieten demissionair ministers Heinen van Financiën en Van Oosten van Justitie en Veiligheid vorige maand nog weten. "Wanneer de anti-witwasverordening van toepassing is, zullen banken veel gegevens (opnieuw) moeten uitvragen en die vervolgens periodiek moeten verifiëren. Door banken met de juiste waarborgen aan te sluiten op de BRP zorgen we ervoor dat klanten niet meer veelvuldig hun gegevens hoeven te delen." Het publiek kan tot 23 maart via Internetconsultatie.nl op het voorstel reageren.

Vandaag, 14:16 door Anoniem
Het kabinet wil ook graag zonder bemoeienis van anderen lekker in je bankgegevens kunnen graaien. Wel zo makkelijk om zwart geld op te sporen!

Die bank moet geld heen-en-weer schuiven. En niks anders. Daar hebben ze helemaal geen koppeling voor nodig.
Waar het fout gaat is dat de roverheid die bank allerlei verplichtingen gaat opleggen. Daar hebben ze die koppeling uiteraard wel voor nodig... Nog erger: die bank doet wat met een persoonsnummer. dat was bedoeld voor de OVERHEID. Niet voor een particuliere instelling als een bank (of inmiddels ook al door de strot gedrukt... 'zorgverlener', verzekeraar).
Vandaag, 14:20 door Anoniem
Banken zijn partikuliere bedrijven met groot winstbejag en helaas veel te veel macht.
Om zo ook nog eens toegang te geven tot het BRP gaat mij veel te ver.
Vandaag, 14:21 door Anoniem
Slechte zaak natuurlijk weer dit.

De bank moet financiële taken uitvoeren, de overheid moet controleren en opsporen.

Weer zo'n Neoliberale quatsch: Laat de sector zelf maar controleren en handhaven.

NEEN!

Een overheidstaak moet door de overheid uitgevoerd worden.
Vandaag, 14:32 door Named
En wat voorkomt dat banken gewoon even alle (geldige) BSN's van 000000000 tot 999999999 doorlopen?
Als je zonder onderbrekingen 3 BSN's per seconde inziet, dan kan je binnen een jaar de hele BRP leegtrekken...

Ik hoop dus dat ze fatsoenlijke ratelimits en monitoring toevoegen!

Verder, wat zijn mijn rechten?
- Mag ik private bedrijven de toegang tot mijn BRP data ontzeggen?
- Of kan ik ten minste geïnformeerd worden zodra [bedrijf XYZ] mijn gegevens inziet?
- Mag ik mijn data uit het BRP laten halen, en wat zijn daarvan de consequenties?
Vandaag, 14:37 door Anoniem
Door Named: En wat voorkomt dat banken gewoon even alle (geldige) BSN's van 000000000 tot 999999999 doorlopen?
Als je zonder onderbrekingen 3 BSN's per seconde inziet, dan kan je binnen een jaar de hele BRP leegtrekken...

Ik hoop dus dat ze fatsoenlijke ratelimits en monitoring toevoegen!

Verder, wat zijn mijn rechten?
- Mag ik private bedrijven de toegang tot mijn BRP data ontzeggen?
- Of kan ik ten minste geïnformeerd worden zodra [bedrijf XYZ] mijn gegevens inziet?
- Mag ik mijn data uit het BRP laten halen, en wat zijn daarvan de consequenties?
procedures?
Auditing?
Vandaag, 14:37 door Anoniem
dit heet moderne comunisten
Vandaag, 14:44 door Anoniem
In juli 2027 treedt de antiwitwasverordening in werking en mogen banken wel het BSN-nummer gebruiken.
Ik neem aan dat dit ook geldt voor hoog geplaatste ambtenaren?

Eens was een wethouder bij ons die € 8.000.000,= kwijt was. Ik neem aan dat dan ook het OM, de politie en de anti-fraude afdeling van het FIOT dan ook in de nek van de wethouder komen hangen en een onderzoekje naar 'witwassen' starten?

Of zijn er sommigen onder ons die meer gelijk zijn dan anderen? (Animal Farm)
Vandaag, 14:44 door Anoniem
Arbeidsintensief = een persoon moet dit doen.
Toegang tot BRP = Een AI agent bevraagt een API.
Vandaag, 15:03 door Reinder
Door Named:
Verder, wat zijn mijn rechten?
- Mag ik private bedrijven de toegang tot mijn BRP data ontzeggen?
- Of kan ik ten minste geïnformeerd worden zodra [bedrijf XYZ] mijn gegevens inziet?
- Mag ik mijn data uit het BRP laten halen, en wat zijn daarvan de consequenties?

Ontzeggen niet. (semi-)private ondernemingen hebben in principe geen toegang, tenzij ze een wettelijke taak uitvoeren en daarvoor die toegang hebben gekregen. In dat geval staat er in een wet dat ze die toegang hebben. Een voorbeeld is de bloedbank, die heeft toegang tot de BRP onder bepaalde voorwaarden.

Je wordt niet actief geinformeerd. Je kan wel bij de gemeente vragen om een overzicht van bevragingen van bijvoorbeeld het afgelopen jaar. Dat is in principe gratis.

Data uit het BRP kan je laten wijzigen als het incorrect is. Daarvoor moet je bij de gemeente zijn. Verwijderen van bijvoorbeeld je inschrijving kan ook, bijvoorbeeld als je gaat emigreren, maar je kan niet ingeschreven staan bij de gemeente als inwoner zonder..ingeschreven te staan in de BRP. Je moet in principe bij verwijdering opgeven waar je naar toe gaat verhuizen.
