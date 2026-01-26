Kabinet wil dat banken toegang krijgen tot Basisregistratie Personen

Het kabinet wil dat banken toegang krijgen tot de Basisregistratie Personen (BRP). Vandaag is een openbare internetconsultatie over dit conceptbesluit van start gegaan. Het kabinet claimt dat de aansluiting op de BRP klantenonderzoek door banken eenvoudiger moet maken. Dat zou op dit moment handmatig gebeuren en een arbeidsintensief proces zijn. De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland.

Er is al eerder overwogen om banken voor het uitvoeren van klantenonderzoek toegang tot de BRP te geven. Daar is toen van afgezien omdat een grondslag ontbrak om het BSN-nummer te gebruiken. In juli 2027 treedt de antiwitwasverordening in werking en mogen banken wel het BSN-nummer gebruiken. Daarmee is volgens het kabinet de belangrijkste praktische belemmering weggenomen om banken op de BRP aan te sluiten. Het opvragen van de informatie gebeurt namelijk via het BSN-nummer. "Door het BSN als unieke ‘code’ te gebruiken, weet de bevragende bank zeker dat zij gegevens van de juiste persoon opvraagt en ontvangt", zo staat in het Besluit tot wijziging van het Besluit Basisregistratie Personen (pdf).

"Samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaan we banken aansluiten op de BRP. Dit doen we op een veilige en proportionele manier", zo lieten demissionair ministers Heinen van Financiën en Van Oosten van Justitie en Veiligheid vorige maand nog weten. "Wanneer de anti-witwasverordening van toepassing is, zullen banken veel gegevens (opnieuw) moeten uitvragen en die vervolgens periodiek moeten verifiëren. Door banken met de juiste waarborgen aan te sluiten op de BRP zorgen we ervoor dat klanten niet meer veelvuldig hun gegevens hoeven te delen." Het publiek kan tot 23 maart via Internetconsultatie.nl op het voorstel reageren.