Nieuws
image

Nieuw kabinet wil leeftijdsverbod en leeftijdsverificatie voor social media

vrijdag 30 januari 2026, 13:24 door Redactie, 8 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 14:37

Het nieuwe kabinet wil dat er een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media komt, alsmede "privacyvriendelijke leeftijdsverificatie" voor jongeren. Dat staat in het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van D66, VVD en CDA. Het coalitieakkoord bevat een hoofdstuk genaamd "Nederland koploper in een digitale wereld".

In dit hoofdstuk stelt het kabinet dat het een handhaafbare Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media wil, met "privacyvriendelijke leeftijdsverificatie voor jongeren, zolang sociale media onvoldoende veilig zijn." Ook wil het kabinet strenger toezicht op grote online platforms, met verplichtingen tot transparantie over algoritmes en inkomsten, en het modereren van illegale content.

Het nieuwe kabinet wil ook "desinformatie" en online beïnvloeding gaan bestrijden. Zo moeten de mogelijkheden worden vergroot om "desinformatie" te verwijderen in Europees verband. Tevens moeten "alle mogelijkheden" worden benut om sociale media platforms hierbij op hun verantwoordelijkheid aan te spreken, zo staat in het coalitieakkoord vermeld. Het kabinet wil dat de NCTV gaat monitoren op de herkomst en verspreiding van "desinformatie".

Verder wil het nieuwe kabinet "verslavende, polariserende en antidemocratische" algoritmes verbieden en moet strafbare content binnen een uur na bevel van de toezichthouder worden verwijderd. Voor de plannen heeft het kabinet wel steun van oppositiepartijen nodig, aangezien het zowel in de Tweede als Eerste Kamer niet over een meerderheid beschikt.

Reacties (8)
Reageer met quote
Vandaag, 13:45 door Anoniem
Stel je voor dat je niet de gebruiker maar de bedrijven reguleert.

Bijvoorbeeld dit, genoeg reden om zulke bedrijven op zijn minst eens onder de loep te nemen, lijkt me:
https://arstechnica.com/tech-policy/2026/01/tiktok-settles-hours-before-landmark-social-media-addiction-trial-starts/
Reageer met quote
Vandaag, 13:45 door Anoniem
Als we later horen dat de paspoorten en IDs van duizenden gebruikers zijn gelekt en misbruikt wordt voor identiteitsdiefstal, dan weten we tenminste hoe het komt.
Reageer met quote
Vandaag, 14:04 door Anoniem
Wat is "privacyvriendelijke leeftijdsverificatie"? Ik wil ook een roze olifant voor mijn verjaardag!
Reageer met quote
Vandaag, 14:05 door Named
En wat als die "privacyvriendelijke leeftijdsverificatie" niet mogelijk is?
Word het dan gewoon privacyonvriendelijk gedaan? Of word het dan niet gedaan?
Reageer met quote
Vandaag, 14:06 door Anoniem
Goeie zaak!
Reageer met quote
Vandaag, 14:15 door Anoniem
Wie gaat bepalen wat "desinformatie" is?
Het kabinet? De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid)?
Moet er dan nog bewijs geleverd worden dat iets "desinformatie" is en daarom gecensureerd (kuch, "verwijderd") mag worden?
Gaan rechters het dan ook "aannemelijk achten" dat iets "desinformatie" is omdat de "deskundigen" van de NCTV dat zeggen?

De nieuwe regering (D66, VVD, CDA) is kennelijk in de leer gegaan bij Xi Jinping.
Wie had dat ooit gedacht van D66, de partij die de democratische rechtsstaat destijds zo belangrijk vond. Zo belangrijk dat ze het referendum hebben afgeschaft en de Sleepwet hebben ingevoerd tegen de wens van de Nederlandse bevolking in.

Hoe gaat "privacyvriendelijke leeftijdsverificatie" trouwens gerealiseerd worden?
Waarschijnlijk wordt de redenering: "Leeftijdsverificatie is nodig (omdat wij van D66-VVD-CDA dat nodig vinden) en daarom is het ook privacyvriendelijk, want wij vinden onszelf en onze datasystemen heel betrouwbaar. Waarom betrouwbaar? Nou, omdat er met de Amerikaanse en Chinese eigenaren van die systemen prima afspraken zijn gemaakt, die ze in sommige gevallen ook best wel eens nakomen, want dat zeggen ze zelf en daar kunnen we dus op vertrouwen zolang er geen tegenbewijs is. En dat tegenbewijs is er niet want dat is desinformatie en is dus door ons verwijderd. Russische datasystemen is natuurlijk een heel ander verhaal, die tolereren wij niet, want dat is de vijand. Het is trouwens ook betrouwbaar omdat wij in Den Haag en Brussel altijd heel eerlijk en betrouwbaar hebben gecommunicerd richting inwoners van Nederland. Dus als de belangen gewogen worden, dan is het identificeren en monitoren van alle gebruikers van internet per saldo privacyvriendelijk. Het totaal ontbreken van privacy is safe and effective, en dus privacyvriendelijk, dat is wetenschappelijk aangetoond door de journalisten en experts die op onze besloten informatiebijeenkomsten door ons worden toegelaten."
Reageer met quote
Vandaag, 14:18 door Anoniem
Had Robert Jensen R.I.P toch gelijk, 2026 wordt het jaar van de censuur en vrijheidsbeperking.
Reageer met quote
Vandaag, 14:18 door Anoniem
Door Named: En wat als die "privacyvriendelijke leeftijdsverificatie" niet mogelijk is?
Word het dan gewoon privacyonvriendelijk gedaan? Of word het dan niet gedaan?

Het is wel degelijk mogelijk: https://yivi.app/products/, dat is echt niet de enige.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image