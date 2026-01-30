Nieuw kabinet wil leeftijdsverbod en leeftijdsverificatie voor social media

Het nieuwe kabinet wil dat er een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media komt, alsmede "privacyvriendelijke leeftijdsverificatie" voor jongeren. Dat staat in het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van D66, VVD en CDA. Het coalitieakkoord bevat een hoofdstuk genaamd "Nederland koploper in een digitale wereld".

In dit hoofdstuk stelt het kabinet dat het een handhaafbare Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media wil, met "privacyvriendelijke leeftijdsverificatie voor jongeren, zolang sociale media onvoldoende veilig zijn." Ook wil het kabinet strenger toezicht op grote online platforms, met verplichtingen tot transparantie over algoritmes en inkomsten, en het modereren van illegale content.

Het nieuwe kabinet wil ook "desinformatie" en online beïnvloeding gaan bestrijden. Zo moeten de mogelijkheden worden vergroot om "desinformatie" te verwijderen in Europees verband. Tevens moeten "alle mogelijkheden" worden benut om sociale media platforms hierbij op hun verantwoordelijkheid aan te spreken, zo staat in het coalitieakkoord vermeld. Het kabinet wil dat de NCTV gaat monitoren op de herkomst en verspreiding van "desinformatie".

Verder wil het nieuwe kabinet "verslavende, polariserende en antidemocratische" algoritmes verbieden en moet strafbare content binnen een uur na bevel van de toezichthouder worden verwijderd. Voor de plannen heeft het kabinet wel steun van oppositiepartijen nodig, aangezien het zowel in de Tweede als Eerste Kamer niet over een meerderheid beschikt.