Slachtoffer vacaturefraude krijgt 31.000 euro schade niet vergoed

Een klant van Revolut die het slachtoffer werd van vacaturefraude krijgt de 31.000 euro schade die zij leed niet vergoed, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Bij vacaturefraude denken slachtoffers dat ze een baan hebben maar vervolgens allerlei geld naar oplichters moeten overmaken. Vorig jaar ontving de Fraudehelpdesk duizenden meldingen van Nederlanders die slachtoffer waren geworden.

In deze zaak gaat het om een vrouw die op Instagram een advertentie over een vacature ziet. Via de advertentie komt zij in contact met een oplichter die haar vraagt om een rekening bij Revolut te openen. Vervolgens heeft het slachtoffer op instructie van de oplichter een betaling gedaan aan een derde, waarna zij het bedrag retour ontving met winst. Vervolgens heeft de klant meer bedragen overgemaakt aan derden, welke bedragen zij volgens de oplichter terug zou krijgen als zij meer betaalde. Ook zou er herhaaldelijk sprake zijn van ‘errors’ die konden worden verholpen door steeds grotere bedragen te betalen.

In een periode van enkele weken maakte het slachtoffer 31.000 euro over, zonder dit bedrag terug te krijgen. Nadat de klant ontdekte dat ze was opgelicht deed ze aangifte en vroeg Revolut haar schade te vergoeden. De bank weigerde dat, waarop de vrouw naar het Kifid stapte. Het klachteninstituut merkt op dat het hier om toegestane betalingstransacties gaat en de bank niet wist dat er sprake was van ongebruikelijk betalingsverkeer of van omstandigheden die een risico voor de klant vormden.

"Volgens de vaste lijn van de commissie mag van de bank worden verwacht dat zij zich redelijkerwijs inspant om fraude en misbruik van het betalingsverkeer te voorkomen. Deze zorgplicht strekt echter niet zo ver dat de bank, als betaaldienstverlener, gehouden is om in het algemeen betalingstransacties te monitoren", aldus het Kifid, dat de klacht ongegrond verklaart en de vordering afwijst (pdf).