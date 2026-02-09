AD: politie hackte iPhone verdachte en kon in realtime meekijken

De politie heeft in het onderzoek naar een man die wordt verdacht van drugshandel zijn iPhone gehackt en kon vervolgens in realtime zien wat de verdachte op zijn telefoon deed. Dat meldt het AD in een reconstructie. "Ondanks de berg aan bewijs gaat de politie in dit onderzoek nóg een stapje verder. Er wordt gebruikgemaakt van een opsporingsmiddel dat uiterst zelden wordt ingezet: het hacken van een telefoon", laat de krant weten. Het onderzoek vond rond 2022 plaats.

"Dat is pas een paar jaar mogelijk en er worden strenge eisen aan gesteld. Hoe het precies werkt, houdt de politie geheim", gaat de krant verder, dat ook geen verdere details heeft. Dankzij de hack kunnen rechercheurs soms realtime zien wat de verdachte op zijn iPhone doet. De hackbevoegdheid is onderdeel van de Wet computercriminaliteit III. Onlangs meldde het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) dat in de periode van april 2021 tot april 2024 in 89 opsporingsonderzoeken een eerste bevel afgegeven om de hackbevoegdheid in te zetten.

In veruit de meeste zaken werd de hackbevoegdheid ingezet tegen telefoons, in totaal ging het om 105 toestellen. Om op de telefoons in te breken en informatie te verzamelen maakt de politie vooral gebruik van een 'commercieel middel', aldus het WODC, dat geen namen noemt. In 2022 meldde de Volkskrant dat de AIVD de Pegasus-spyware had ingezet om onder andere toegang te krijgen tot de telefoon van Ridouan T en hem op te sporen. In plaats van spyware wordt ook de term 'commerciële binnendringsoftware' gebruikt.

Pegasus is spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via kwetsbaarheden verspreid waar op het moment van de aanval geen update voor beschikbaar is.