'Kamer wil servers, opslag en beveiliging DigiD in Nederlandse handen houden'

De Tweede Kamer wil dat de servers, opslag en beveiliging van DigiD in Nederlandse handen worden gehouden. Een motie van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann die de regering hiertoe oproept kan op een Kamermeerderheid rekenen, zo meldt RTL Nieuws. Kathmann kwam afgelopen december al met haar motie, maar besloot die aan te houden. Dit houdt in dat de stemming erover naar een later moment wordt uitgesteld.

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de dreigende overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. De aangekondigde overname van Solvinity zorgt voor zorgen over de integriteit van gegevens en continuïteit van de dienstverlening van overheidsdiensten.

In haar motie stelt Kathmann dat Solvinity op het punt staat om te worden overgenomen door een Amerikaanse partij. "Overwegende dat de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reeds heeft uitgesproken dat DigiD Nederlands blijft, wat zowel de software als infrastructuur behelst; verzoekt de regering om de servers, opslag en de beveiliging van DigiD en andere diensten die draaien op Solvinity bij voorkeur in Nederlandse en anders in Europese handen te houden", laat het Kamerlid verder in haar motie weten.

"We willen gewoon niet dat dit in Amerikaanse handen komt. Punt", zegt Kathmann tegenover RTL Nieuws. Ze erkent dat de Kamer een overname van Solvinity niet kan tegenhouden. "Dan hebben we in ieder geval die ferme uitspraak gedaan." Mocht de overname toch plaatsvinden dan vindt Kathmann dat als de contracten afgelopen die moeten worden teruggehaald en gegund aan een Nederlandse partij.