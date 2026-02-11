Kamervragen over keuze van NS voor beheer door Amerikaans ict-bedrijf

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan demissionair staatssecretarissen Van Marum voor Digitalisering en Aartsen van Infrastructuur en Waterstaat over de keuze van de NS om de automatisering deels uit te besteden aan een Amerikaans ict-bedrijf. Het gaat onder andere om de systemen voor financiële planning en treinonderhoud. "We snappen dat dit vragen oproept. NS is hier gebonden aan het aanbestedingsrecht en heeft niet de mogelijkheden om Amerikaanse partijen vanwege het feit dat ze Amerikaans zijn te weigeren of benadelen", aldus de NS in een bericht op de eigen website.

GroenLinks-PvdA-Kamerleden Kathmann en De Hoop hebben de staatssecretarissen nu om opheldering gevraagd. "Klopt het dat er geen nationale richtlijnen bestaan om Amerikaanse partijen te weren? Staat dit wel voorzien in het nieuwe cloudbeleid dat nog steeds in ontwikkeling is?", zo willen de Kamerleden weten. Die vragen ook of Van Marum en Aartsen de lange doorlooptijd van het contract, namelijk zes tot twaalf jaar, geschikt vinden gezien de onzekerheid van de geopolitieke relatie met de Verenigde Staten.

De staatssecretarissen moeten ook duidelijk maken of de Amerikaanse overheid, via wet- en regelgeving zoals de CLOUD Act, Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), en Executive Order 12333, toegang kan krijgen tot gevoelige gegevens over de Nederlandse spoorinfrastructuur. "Hoe kijkt u aan tegen de keuze van de NS om, tegen de achtergrond van de huidige geopolitieke situatie en nadat de Rijksoverheid herhaaldelijk het belang van digitale autonomie benadrukte, alsnog ict uit te besteden aan een niet-Europees bedrijf", vragen de Kamerleden verder.

Kathmann en De Hoop willen ook weten of het klopt dat de door de NS uitbestede processen niet missiekritisch zijn en of de keuze van de NS voor een Amerikaans ict-bedrijf binnen de ambitie van het kabinet past om meer digitaal onafhankelijk te worden. "Welke rol heeft de Staat als enig aandeelhouder hierin?", gaat de vraag verder. De staatssecretarissen hebben drie weken om met een antwoord op de vragen te komen.