Meta-dochter moet Duitse internetprovider miljoenen betalen voor dataverkeer

Een dochteronderneming van Meta moet internetprovider Deutsche Telekom ongeveer dertig miljoen euro betalen voor gegenereerd dataverkeer, zo heeft een Duitse rechtbank bepaald. Sinds 2010 maakte Meta-dochter Edge Network Services gebruik van het netwerk van Deutsche Telekom. In 2020 besloot Meta het contract met de internetprovider op te zeggen, omdat onderhandelingen over een lager tarief waren mislukt.

Deutsche Telekom bevestigde de opzegging van het contract, maar maakte ook duidelijk dat het tegen betaling ip-transitdiensten aan de Meta-dochter zou blijven verlenen. Edge Network Services bleef gebruikmaken van het netwerk van Deutsche Telekom, maar betaalde geen rekeningen. Een Duitse regionale rechtbank oordeelde begin 2024 dat de Meta-dochter de rekeningen van in totaal twintig miljoen euro alsnog moest voldoen.

De onderhandelingen die daarop volgden hadden geen resultaat. Daarop liet de Meta-dochter eind 2024 weten dat het de directe peering-relatie met Deutsche Telekom zou verbreken. "Directe peering-relaties stellen internetdiensten in staat om toegankelijk te zijn voor de klanten van telecomproviders. Wij, en veel andere internetbedrijven, hebben wereldwijd wederzijdse kosteloze (settlement-free) relaties met duizenden andere telecomproviders", aldus Edge Network Services destijds.

Volgens de Meta-dochter zijn deze relaties de 'geaccepteerde wereldwijde standaard' en functioneren voor beide partijen 'settlement-free', omdat ze iedereen ten goede komen, ging het bedrijf verder. "Contentproviders zoals Meta investeren in producten en diensten die mensen willen gebruiken en telecomproviders zoals Deutsche Telekom verdienen door geld te rekenen voor internettoegang." Volgens Edge Network Services schept Deutsche Telekom een gevaarlijk wereldwijd precedent dat een risico vormt voor netneutraliteit.

Deutsche Telekom stelde daarop dat Edge Network Services de feiten verdraait en dat al het dataverkeer van Meta tegen betaling via directe verbindingen werd verwerkt. De provider eiste dat het alsnog zou worden betaald en kreeg hierin gelijk van een regionale rechtbank. Om het geld niet te betalen besloot Meta het dataverkeer via een transitprovider naar het netwerk van Deutsche Telekom te routeren, in plaats van de eerdere directe route, aldus Deutsche Telekom.

Een rechtbank in Düsseldorf heeft gisteren de uitspraak van een lagere rechtbank in stand gehouden en stelt dat Deutsche Telekom terecht een vergoeding voor de geleverde diensten mag eisen. Daarnaast ging de rechtbank ook mee met de aanvullende eis van de Duitse internetprovider voor een extra vergoeding van tien miljoen euro, bovenop de twintig miljoen euro die het voor de periode tot 11 augustus 2024 al eerder eiste.

Volgens de rechtbank is Edge Network Services, door dataverkeer via Deutsche Telekom te blijven versturen, eigenlijk akkoord gegaan met het eerder gedane voorstel. Daarnaast had het bedrijf er ook voor kunnen kiezen om de aangeboden diensten niet te gebruiken. Het contract is dan ook niet ongeldig, aldus de rechter. De lagere rechtbank stond de Meta-dochter niet toe om in beroep te gaan, iets waar de rechtbank in Düsseldorf nu van heeft gezegd dat het hier wel tegen in beroep kan. Meta laat tegenover Reuters weten dat het zich niet in de uitspraak kan vinden en naar mogelijke opties kijkt.