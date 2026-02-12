Na Odido waarschuwt ook Ben klanten voor diefstal van persoonlijke gegevens

Na Odido heeft ook telecomprovider Ben klanten gewaarschuwd dat hun persoonlijke gegevens bij een aanval zijn gestolen. Ben is een dochteronderneming van Odido. Zowel de waarschuwing als gestolen data zijn gelijk aan het datalek bij Odido. Het gaat om volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer, klantnummer, e-mailadres, geboortedatum en paspoort- of rijbewijsnummer en geldigheid van het document.
Ben laat weten dat de gegevens uit een klantcontactsysteem zijn gestolen. Hoe de aanvallers konden inbreken is niet bekendgemaakt. "De ongeautoriseerde toegang tot het systeem is zo snel mogelijk beëindigd. Daarnaast heeft Ben externe cybersecurity-experts ingeschakeld om te ondersteunen bij het nemen van aanvullende beveiligingsmaatregelen als onderdeel van de respons op dit incident", zo laat de provider weten.
Ben zegt dat het getroffen klanten via e-mail of sms zal informeren. De provider heeft het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Daarnaast stelt Ben dat het niet kan uitsluiten dat de gestolen data op enig moment gepubliceerd of misbruikt wordt. "We raden alle klanten aan om zeer alert te blijven op ongebruikelijke activiteiten of contacten." Odido liet vandaag weten dat bij de hack van het klantcontactsysteem de gegevens van 6,2 miljoen klanten zijn buitgemaakt.
