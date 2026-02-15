Odido: datalek geeft niet automatisch recht op vergoeding

Slachtoffers van een datalek hebben niet automatisch recht op een vergoeding, zo stelt Odido. Daarnaast zegt het bedrijf dat klanten, op basis van de nu beschikbare informatie, nog geen schade van het datalek hebben kunnen ondervinden. De internetprovider maakte deze week bekend dat het de gegevens van 6,2 miljoen klanten heeft gelekt. Een pagina met informatie over het incident is van aanvullende informatie voorzien.
"Een datalek geeft geen automatisch recht op compensatie. Onze inspanningen zijn er momenteel op gericht om juist te voorkomen dat klanten op enige manier schade zouden ondervinden als gevolg van dit incident. We hebben klanten proactief geïnformeerd zodat zij extra alert kunnen zijn op eventueel verdachte signalen. Dit is in lijn met het advies van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) van de Rijksoverheid", aldus Odido in de update. "Wees voorzichtig met partijen die advies geven dat afwijkt van wat het CMI adviseert."
Volgens Odido hebben klanten nog geen schade van het datalek kunnen ondervinden en hebben klanten die zeggen schade te hebben ondervonden door bijvoorbeeld phishing met een ander incident te maken. "Op grond van de op dit moment bij Odido beschikbare informatie hebben we nog geen aanleiding om te denken dat de eventuele schade het gevolg is van het datalek bij Odido."
Verder meldt de internetprovider da het geen e-mails heeft gestuurd waarin klanten worden gevraagd om hun wachtwoorden te wijzigen en dat het datalek op zichzelf geen reden is voor klanten om hun overeenkomst voortijdig op te zeggen.
Details over hoe de aanvallers konden binnenkomen zijn niet gegeven. "We werken samen met externe beveiligingsexperts om ons continu te verbeteren. Cybercriminelen gaan echter op een zeer geavanceerde en gerichte manier te werk, en helaas is geen enkele organisatie immuun. We werken voortdurend aan verbeteringen en gebruiken dit incident als aanleiding voor een grondige evaluatie", laat de informatiepagina weten. De NOS meldde vrijdag dat de hack van Odido's Salesforce-omgeving, waarin de klantgegevens stonden, mogelijk was door een combinatie van phishing en social engineering.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.