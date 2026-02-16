Meldpunt Identiteitsfraude: datalek Odido zorgt voor ongerustheid bij klanten

Het datalek bij Odido zorgt voor ongerustheid bij klanten, zo laat het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) weten. Het meldpunt zegt dat het veel vragen van Odido-klanten over het datalek heeft ontvangen. Vorige week maakte de internetprovider bekend dat het de persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten heeft gelekt, die nu in handen van criminelen zijn.

De gestolen data bestaat uit volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer, klantnummer, e-mailadres, rekeningnummer, geboortedatum en nummer van identiteitsdocument en geldigheid daarvan. "Het gaat om gevoelige persoonsgegevens. We weten niet precies wat criminelen met deze informatie kunnen of gaan doen", aldus het CMI. Het meldpunt voegt toe dat criminelen met deze gegevens niet zomaar een lening, bankrekening of telefoonabonnement kunnen afsluiten, omdat hiervoor extra controles nodig zijn. Wel benadrukt het CMI dat het niet kan garanderen dat bedrijven deze extra controles ook altijd uitvoeren. "Er bestaat daarom een risico dat wanneer zulke controles niet (zorgvuldig) worden uitgevoerd, gegevens toch misbruikt kunnen worden."

Volgens het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude zit het risico met betrekking tot de gestolen data vooral bij spearphishing, waarbij criminelen de gegevens gericht gebruiken voor aanvallen en zich bijvoorbeeld voordoen als bank of Odido zelf. Klanten die met identiteitsfraude te maken krijgen worden door het CMI omgeroepen om aangifte bij de politie te doen en dit bij het meldpunt te melden.