Belastingdienst investeerde 14,4 miljoen euro in uitrol van Microsoft 365

De Belastingdienst heeft sinds 2021 zo'n 14,4 miljoen euro in de uitrol van Microsoft 365 geïnvesteerd. Daarnaast kan de fiscus nu niet op opensource-software overstappen en is het niet zo eenvoudig om Linux en andere losse opensource-oplossingen tot één werkplek te integreren, zo stelt demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën. De bewindsman reageerde op vragen vanuit de Tweede Kamer over de beslissing van de fiscus om op Microsoft 365 over te stappen.
De Belastingdienst besloot in 2021 om de huidige werkplekken te vervangen door een combinatie van Windows 11 en Microsoft 365. Volgens de staatssecretaris was dat destijds "de algemeen geldende standaard voor kantoorautomatisering" en was de (geo)politieke situatie toen anders. De BBB wilde van Heijnen weten hoeveel er sinds 2021 is geïnvesteerd in de nieuwe kantooromgeving en in welke mate het kiezen voor alternatieve omgevingen, en daarom het afschrijven van gedane investeringen, een rol heeft gespeeld bij het uiteindelijke besluit om met Microsoft 365 te blijven doorgaan.
"Sinds 2021 is er 14,4 miljoen euro geïnvesteerd in de uitrol van M365 binnen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen (dit bedrag is inclusief 2026). Deze kosten hebben geen rol gespeeld bij het uiteindelijke besluit om de overstap naar M365 voort te zetten", aldus de staatsecretaris. Die stelt dat het onderzoeken en testen van alternatieve soevereine oplossingen tijd kost. "Implementatie van een alternatief kost de Belastingdienst zoals eerder aangegeven meerdere jaren. Daarmee is een overstap naar een open-source alternatief gezien de huidige situatie van de Belastingdienst niet mogelijk."
"Tegelijkertijd kan Microsoft Teams (communicatie en samenwerking) worden vervangen door Nextcloud Talk (Zwitserland), Jitsi Meet of Element", liet de partij verder aan de staatssecretaris weten. De BBB vroeg Heijnen of de Belastingdienst deze alternatieven heeft bekeken en waarom ze zijn afgevallen. "De Belastingdienst herkent de genoemde alternatieven. Dit wil niet zeggen dat deze ook geschikt zijn voor implementatie in de context en schaal van een grote overheidsorganisatie zoals de Belastingdienst. Deze alternatieven zijn dan ook niet specifiek bekeken als alternatief voor M365", reageert de staatssecretaris.
Heijnen voegt toe dat de complexiteit van de integratie van verschillende losse opensource-oplossingen om tot één werkomgeving te komen niet kan worden onderschat. "Tot slot moet worden opgemerkt dat het gebruik van Linux en een aantal andere opensource-oplossingen gratis is, maar dat het gemeengoed is voor grote organisaties dat bij implementatie hiervan wel een onderhouds- en beheercontract wordt afgesloten. Deze zijn niet gratis. De complexiteit van de integratie van verschillende losse opensource-oplossingen om tot één werkomgeving te komen kan niet worden onderschat. M365 is daarentegen één geïntegreerde werkomgeving."
