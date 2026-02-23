CDU wil leeftijdsverbod voor social media, maar ziet af van verplichte echte naam

De Duitse coalitiepartij CDU wil dat de regering een leeftijdsverbod voor social media invoert. Een voorstel voor het verplicht gebruik van echte namen op social media kon niet op voldoende stemmen binnen de partij rekenen. Afgelopen weekend vond het partijcongres van het CDU plaats, waarbij de afdeling van de deelstaat Sleeswijk-Holstein een motie indiende voor een minimale leeftijd van 14 jaar voor het gebruik van social media.

Verder moeten er beperkingen op socialmediaplatforms gelden voor kinderen tot 16 jaar en hoge boetes voor platforms die de fout ingaan. Een meerderheid van de partij kon zich in dit deel van de motie vinden. Een ander deel van de motie dat opriep tot het gebruik van echte namen op social media haalde het niet en werd voor verdere discussie doorverwezen naar verschillende commissies van de partij. Het verzoek tot het invoeren van een minimumleeftijd zal bij de Duitse regering worden ingediend. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz liet eerder al weten dat hij voorstander van een dergelijke maatregel is.

Bloomberg meldt dat het Duitse kabinet naar verwachting nog voor de zomer een voorstel voor een leeftijdsverbod zal goedkeuren, met het doel om in de tweede helft van het jaar goedkeuring van het Duitse parlement te krijgen. Het CDU riep ook op tot een Europese standaard voor leeftijdsverificatie waarbij alleen het opgeven van een leeftijd om toegang te krijgen niet voldoende is. Dit moet voorkomen dat gebruikers nationale regels omzeilen via andere lidstaten.