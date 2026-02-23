Nieuws
CDU wil leeftijdsverbod voor social media, maar ziet af van verplichte echte naam

maandag 23 februari 2026, 14:24 door Redactie, 5 reacties

De Duitse coalitiepartij CDU wil dat de regering een leeftijdsverbod voor social media invoert. Een voorstel voor het verplicht gebruik van echte namen op social media kon niet op voldoende stemmen binnen de partij rekenen. Afgelopen weekend vond het partijcongres van het CDU plaats, waarbij de afdeling van de deelstaat Sleeswijk-Holstein een motie indiende voor een minimale leeftijd van 14 jaar voor het gebruik van social media.

Verder moeten er beperkingen op socialmediaplatforms gelden voor kinderen tot 16 jaar en hoge boetes voor platforms die de fout ingaan. Een meerderheid van de partij kon zich in dit deel van de motie vinden. Een ander deel van de motie dat opriep tot het gebruik van echte namen op social media haalde het niet en werd voor verdere discussie doorverwezen naar verschillende commissies van de partij. Het verzoek tot het invoeren van een minimumleeftijd zal bij de Duitse regering worden ingediend. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz liet eerder al weten dat hij voorstander van een dergelijke maatregel is.

Bloomberg meldt dat het Duitse kabinet naar verwachting nog voor de zomer een voorstel voor een leeftijdsverbod zal goedkeuren, met het doel om in de tweede helft van het jaar goedkeuring van het Duitse parlement te krijgen. Het CDU riep ook op tot een Europese standaard voor leeftijdsverificatie waarbij alleen het opgeven van een leeftijd om toegang te krijgen niet voldoende is. Dit moet voorkomen dat gebruikers nationale regels omzeilen via andere lidstaten.

Vandaag, 14:35 door Anoniem
Het is hip he? Met z'n allen tegelijk identificatie op internet er door rammen.
Hoe kun je daar nou tegen zijn? Zielige kinderzieltjes beschermen...
Vandaag, 15:01 door Anoniem
De volgende golf ellende komt er al aan, nu worden computers en besturingsystemen gecontroleerd op leeftijd;
https://youtu.be/2gpNyrWgWbg
Uiteraard gaat deze wet als een lopend vuurtje de wereld rond, dat is immers de nieuwe trend...
Vandaag, 15:09 door Anoniem
het is weer een plan van de geheime diensten
Die werken in de Eu samen
Alle landen volgen
Net als tijdens Corona
goed gecoordineerd
EU
Vandaag, 15:23 door Anoniem
Goeie zaak! Zo snel als mogelijk uitbannen dat gif wat "sociale" media wordt genoemd.
Vandaag, 15:35 door Anoniem
Dus als partij moeite hebben met de echte naam gebruiken op sociale media (wat is dat allemaal?), maar niet dat iedereen (jong en oud) zich zal moeten identificeren voor die leeftijdsverificatie. Anders heeft die geen zin.

Dus dan weten ze (Big Brother) nog steeds wie je bent. :-)

Maar de vrijheid van meningsuiting staat echt niet onder druk.
Gelooft u uw poltici maar op hun blauwe ogen.
