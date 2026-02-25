Discord stelt uitrol van leeftijdsverificatie uit naar tweede helft dit jaar

Het populaire communicatieplatform Discord heeft besloten om de uitrol van leeftijdsverificatie uit te stellen naar de tweede helft van dit jaar. De maatregel zou oorspronkelijk vanaf volgende maand worden ingevoerd. In landen waar leeftijdsverificatie door de overheid verplicht is gesteld past Discord deze controle al toe.

Het platform stelt dat de meeste gebruikers hun leeftijd niet zullen hoeven te verifiëren om Discord te blijven gebruiken zoals ze nu al doen. Volgens Stanislav Vishnevskiy, medeoprichter van Discord, wijzigen de meeste gebruikers namelijk niet hun standaard veiligheidsinstellingen en maken ze geen gebruik van content waarvoor een leeftijdsgrens geldt. Voor gebruikers die dit wel doen gebruikt Discord een systeem om de leeftijd te bepalen, aldus Vishnevskiy.

Voor deze leeftijdsschatting kijkt Discord onder andere hoelang het account al bestaat, of er een betaalmethode is ingesteld en "algemene activiteitspatronen" van hoe het account wordt gebruikt. Vishnevskiy zegt dat het systeem niet de berichten van gebruikers leest of kijkt naar de content die ze plaatsen. Verdere details worden gegeven bij de invoer van het systeem.

In het geval het systeem een verkeerde schatting maakt en gebruikers toch volledige toegang tot het platform willen, dan zullen zij hun leeftijd moeten laten verifiëren. Hiervoor maakt Discord gebruik van derde partijen. Naast bijvoorbeeld een gezichtsscan en het uploaden van een identiteitsbewijs en selfie zegt Vishnevskiy dat er ook nog andere verificatie-opties beschikbaar komen, waaronder creditcardverificatie.

Discord kwam eind vorig jaar nog in het nieuws omdat het de identiteitsbewijzen van 70.000 gebruikers had gelekt die voor identiteitsverificatie waren verstrekt. Het datalek gebeurde bij een derde partij waar Discord gebruik van maakte. Vishnevskiy merkt op dat Discord niet meer met dit bedrijf samenwerkt.