Organisaties slaan groot alarm over enshittification: 'het internet is stervende'

Een coalitie van tientallen privacyorganisaties, consumentenbonden, mensenrechtenbewegingen, denktanks en maatschappelijke organisaties slaan groot alarm over de enshittification van het internet en roepen beleidsmakers op om in actie te komen. "Het internet dat we kenden is stervende", aldus de Noorse consumentenbond Forbrukerradet in een rapport genaamd "Breaking Free".

Volgens de Noorse consumentenbond worden websites, apps en andere digitale diensten steeds slechter. "Software wordt steeds lastiger en frustrerender om te gebruiken, websites en apps staan vol met advertenties en spamcontent, en bruikbare features worden verwijderd, verslechterd of alleen tegen betaling toegankelijk. Dit is onderdeel van een proces genaamd enshittification."

Enshittification vindt in fases plaats, waarbij een bedrijf eerst gebruikers aantrekt door middel van het bieden van een waardevolle dienst. Vaak gratis of tegen een kunstmatig lage prijs. Vervolgens exploiteert het bedrijf deze gebruikers om zakelijke klanten aan te trekken. Daarna worden deze zakelijke klanten uitgebuit waarmee het bedrijf alle waarde terugpakt voor zichzelf en de aandeelhouders.

"Enshittification is het gevolg van een disfunctionele markt, waar bedrijven ongestraft kunnen wegkomen met het mishandelen en uitbuiten van consumenten", stelt Forbrukerradet. Die voegt toe dat gebruikers vastzitten in digitale diensten, mogelijke concurrenten worden buitengesloten en beleidsmakers en toezichthouders het anti-competitieve, illegale en misbruikende gedrag niet kunnen of willen aanpakken. "In de praktijk is een handvol techbedrijven zo machtig geworden dat ze geen reden hebben om bang te zijn voor welke gevolgen dan ook", benadrukt de Noorse consumentenbond.

Inmiddels is enshittification volgens het rapport overal te vinden, van social media tot met internet verbonden koelkasten. De situatie is zelfs zo erg dat Forbrukerradet letterlijk stelt dat het internet dat iedereen kende stervende is. "In plaats daarvan zijn een paar enorme bedrijven gekomen, ook wel "Big Tech" genoemd, die hun platforms gebruiken om onze tijd, geld en data af te nemen." Big Tech opereert op een wereldwijde schaal en blijft de eigen dominante positie via allerlei diensten versterken, gaat het rapport verder.

Om een betere digitale wereld te krijgen moeten volgens Forbrukerradet verschillende maatregelen worden genomen. Zo moeten consumenten zelf de controle over hun digitale ervaring krijgen en zelf bepalen hoe ze de producten gebruiken waarvan ze de eigenaar zijn. Verder moet de afhankelijkheid van Big Tech worden beëindigd door een fundament voor innovatieve producten en diensten te creëren die zo een alternatief voor Big Tech kunnen zijn. Als laatste moeten toezichthouders bestaande wetgeving ook daadwerkelijk gaan handhaven.

Meer dan zeventig organisaties en personen, waaronder Amnesty International, BEUC – European Consumer Organisation, Electronic Frontier Foundation, noyb, The Civil Liberties Union for Europe en UNICEF, hebben beleidsmakers in een open brief nu opgeroepen om in actie te komen en de enshittification van het internet aan te pakken.