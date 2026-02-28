Kabinet onderzoekt invoering van socialmediaverbod in Nederland

Het kabinet laat onderzoeken hoe een socialmediaverbod voor kinderen onder de 16 jaar in Nederland kan worden ingevoerd, zo schrijft staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet stelde in het coalitieakkoord al dat er een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media moet komen, alsmede "privacyvriendelijke leeftijdsverificatie" voor jongeren.

Online leeftijdsverificatie is één van de onderwerpen op de agenda van Europese ministers die binnenkort aan de Telecomraad deelnemen, zo schrijft Aerdts in de brief. Tijdens de Telecomraad, die maandelijks plaatsvindt, bespreken Europese bewindspersonen onder andere doelstellingen op het gebied van telecom. Op 23 en 24 maart vindt de volgende Telecomraad plaats en in aanloop daarnaartoe is de agenda openbaar gemaakt.

"Het kabinet zet zich in voor een veiligere digitale leefomgeving voor kinderen, waarbij hun rechten worden geborgd en versterkt. Leeftijdsverificatie kan hierbij een belangrijk instrument zijn, mits fundamentele rechten zoals privacy, gegevensbescherming, non-discriminatie en digitale toegankelijkheid worden gewaarborgd. Toepassing moet proportioneel zijn en steeds per context worden afgewogen; er is geen one size fits all-oplossing", aldus Aerdts in de brief.

De staatssecretaris wijst ook naar de white-label leeftijdsverificatie-app die de Europese Commissie eerder liet ontwikkelen. Het kabinet heeft TNO gevraagd de implementatiemogelijkheden van een dergelijke app voor Nederland te onderzoeken. Het onderzoek is inmiddels afgerond en het kabinet verwacht hierover in het voorjaar een Kamerbrief te sturen, merkt Aerdts op. Tevens onderzoekt het kabinet de mogelijkheden van een digitale Kijkwijzer, die gebruikers bewust moet maken van de risico’s van een bepaalde dienst.

Als laatste onderwerp in de brief gaat de staatssecretaris in op het coalitieakkoord. Daarin pleitte het kabinet voor een "handhaafbare Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media met privacyvriendelijke leeftijdsverificatie voor jongeren". In de brief spreekt de bewindsvrouw over een leeftijd van 16 jaar, en dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om een socialmediaverbod in Nederland in te voeren. "In het coalitieakkoord is bovendien een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar aangekondigd. Het kabinet laat momenteel onderzoeken langs welke juridische wegen een dergelijk verbod kan worden gerealiseerd, waarbij privacyvriendelijke leeftijdsverificatie nadrukkelijk wordt betrokken."