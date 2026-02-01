Nieuws
Imgur krijgt Britse boete wegens niet toepassen van online leeftijdsverificatie

maandag 9 maart 2026, 12:30 door Redactie, 4 reacties

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft afbeeldingensite Imgur een boete opgelegd wegens het niet toepassen van online leeftijdsverificatie. Via Imgur kunnen gebruikers afbeeldingen delen en online zetten. De website vereist geen leeftijdsverificatie, maar volgens de ICO is dit in het geval van Britse gebruikers wel verplicht. Doordat de leeftijd niet werd gecontroleerd had Imgur geen grondslag voor het verwerken van de persoonlijke data van kinderen onder de 13 jaar, waardoor hun gegevens onrechtmatig werden verwerkt, aldus de toezichthouder.

Tevens had Imgur geen data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd naar het verwerken van gegevens van gebruikers onder de 18 jaar. De Britse privacytoezichthouder was van plan om een boete van omgerekend 450.000 euro op te leggen, maar besloot het boetebedrag naar aanleiding van een reactie van Imgur en de financiële situatie van de website te verlagen naar 285.000 euro. Imgur besloot vorig jaar een geoblokkade door te voeren waardoor de site niet meer toegankelijk is voor Britse gebruikers.

Sinds vorig jaar zijn allerlei websites in het Verenigd Koninkrijk verplicht om online leeftijdsverificatie van bezoekers toe te passen. De Britse toezichthouders hebben al meerdere websites beboet omdat ze geen of geen adequate leeftijdsverificatie toepasten. Onlangs werd nog een boete van omgerekend 1,6 miljoen euro opgelegd. Sinds leeftijdsverificatie wettelijk verplicht is gesteld blijkt dat Britse internetgebruikers op grote schaal van vpn-diensten gebruikmaken.

Reacties (4)
Vandaag, 12:41 door Anoniem
Nu verplaatst de verificatieziekte zich naar andere platforms dan p@rn@sites...
Straks verificatie op uw OS... Oh, daar is Californië al mee bezig? Zal wel wereldwijd gaan dan met dat overheidskartel van tegenwoordig...
Vandaag, 12:47 door Anoniem
De website is toch Imgur.com? Het is bovendien een Amerikaans bedrijf. Waarom zou het dan in godsnaam de Engelse wet moeten volgen... Of is hun idee om het internet censureren, door alles wat niet .co.uk te blokkeren? China lacht zich suf
Vandaag, 13:16 door Anoniem
Typisch gevalletje van spierballenvertoon. De ICO deelt deze boetes puur uit om een precedent te scheppen en leeftijdsverificatie wereldwijd te normaliseren. Het is de omgekeerde wereld dat een Britse toezichthouder meent zeggenschap te hebben over een Amerikaans bedrijf. Geen wonder dat Imgur die hele regio gewoon op zwart heeft gezet, die bemoeizucht is de hoofdpijn niet waard.
Vandaag, 13:48 door Anoniem
Bijzonder, want imgur heeft al het verkeer uit de UK geblokkeerd sinds deze wet is aangenomen. Hoezo krijgen ze dan alsnog nu een boete?
