Zweedse toezichthouder wijst op risico's camerabrillen: 'niet overal welkom'

Dragers van een camerabril moeten beseffen dat ze niet over welkom zijn en op bepaalde plekken kunnen worden geweerd, zo stelt de Zweedse privacytoezichthouder IMY. Eind vorig jaar werd iemand met een camerabril de toegang tot de Utrechtse uitgaansgelegenheid TivoliVredenburg geweigerd. Vervolgens besloot het muziekpodium het dragen van camerabrillen te verbieden.

Naast een verbod op het dragen van camerabrillen moeten eigenaren ook stilstaan bij andere risico's, aldus de IMY: "Iedereen die een camerabril draagt moet zich bewust zijn van het risico dat gemaakte beelden bij anderen terechtkomen. Maar zelfs als dat niet gebeurt kunnen camerabrillen problemen voor mensen in de omgeving veroorzaken. Het is eenvoudig om in het geheim te filmen en de onzekerheid of je gefilmd wordt kan ook voor ongemak zorgen."

De Zweedse privacytoezichthouder benadrukt in een adviesdocument dat ook bij het dragen van een camerabril de AVG van toepassing is. Zo is het filmen met een camerabril hetzelfde als het filmen met een smartphone, merkt de IMY op. "Ook al is het meestal toegestaan om in een openbare plek te filmen, betekent dit niet dat het altijd gepast is. Gebruik je gezond verstand en toon respect voor je medemens."

Fabrikanten van camerabrillen kunnen opnames van gebruikers ook gebruiken voor het trainen van AI. "Het kan lastig zijn om de gebruiksvoorwaarden te begrijpen en waar je mee instemt wat de fabrikant met je opnames kan doen. Denk eraan om niets te filmen waarvan jij of anderen niet willen dat het openbaar wordt." Dragers van een camerabril moeten er ook rekening mee houden dat het strafbaar kan zijn om bepaalde beelden te verspreiden. Als laatste advies stelt de IMY dat camerabrillen niet overal welkom zijn. Iets waar dragers rekening mee moeten houden als het om een camerabril op sterkte gaat.

Onlangs berichtte The New York Times op basis van documenten en bronnen dat Meta van plan is om de eigen camerabrillen dit jaar nog van gezichtsherkenning te voorzien, wat voor de nodige kritiek zorgde. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF worden zo de privacyrechten van miljoenen mensen geschonden en kan het leiden tot massasurveillance.