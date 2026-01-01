Overheidsinstanties krijgen tool voor het kiezen van clouddiensten

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) van het ministerie van Economische Zaken heeft een tool gelanceerd die overheidsinstanties moet helpen bij het kiezen van clouddiensten. Het "Soevereiniteit clouddiensten: Toetsingsinstrument" beoordeelt verschillende aspecten van een clouddienst, zoals controle over data, transparantie van leveranciers en de juridische context waarin een dienst wordt aangeboden.

"Meer dan 70 procent van de wereldwijde Cloud markt is echter in handen van Amerikaanse aanbieders zoals Microsoft, Google en Amazon; de zogenaamde hyperscalers. Daarmee groeit niet alleen de innovatiekracht, maar ook de afhankelijkheid van deze partijen. Dit brengt reële juridische, technologische en operationele risico’s met zich mee", aldus DICTU. Het gaat onder andere om risico's op het gebied van veiligheid, autonomie en onderhandelingspositie.

DICTU heeft op basis van een aantal criteria een inhoudelijke analyse gemaakt van de mate van soevereiniteit van geselecteerde cloudproviders. Overheidsinstanties kunnen deze analyse gebruiken bij aanbestedings- of selectieprocedures. Het gaat dan specifiek om criteria voor digitale autonomie en soevereiniteit. Daarbij wordt dit in de context van verschillende dimensies bekeken, zoals aan welk juridisch en politiek systeem de aanbieder uiteindelijk verantwoording schuldig is en in welke mate gegevens aantoonbaar beschermd zijn, zowel in juridische als technische zin.

"Door de criteria stap voor stap te doorlopen ontstaat inzicht in hoe een cloudoplossing past binnen de gestelde eisen. Het hulpmiddel is bedoeld voor architecten, inkopers en andere professionals die betrokken zijn bij de selectie van clouddiensten", zo laat Digitale Overheid weten, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Met dit instrument wordt op basis van objectieve criteria de mate van controle, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van cloudoplossingen getoetst."