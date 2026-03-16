Wing FTP Server-lek actief gebruikt bij aanvallen waarschuwt CISA

Een kwetsbaarheid in Wing FTP Server is actief bij aanvallen misbruikt, zo waarschuwt het Amerikaanse cyberagentschap CISA. Details over de aanvallen zijn niet gegeven. Via het beveiligingslek (CVE-2025-47813) kan een aanvaller door middel van de pagina loginok.html en een speciaal geprepareerd session cookie het volledige lokale installatiepad van de software achterhalen. Deze informatie is vervolgens bij verdere aanvallen te misbruiken.
Wing FTP Server is software voor het opzetten van een secure FTP-server en ondersteunt onder andere FTP, FTPS, HTTP, HTTPS en SFTP. Een beveiligingsupdate voor CVE-2025-47813 is sinds vorig jaar beschikbaar. Het probleem is verholpen in versie 7.4.4 van de software, waarmee ook een kritieke kwetsbaarheid is gepatcht, aangeduid als CVE-2025-47812. Vorig jaar juli werd gewaarschuwd dat dit beveiligingslek bij aanvallen was misbruikt. Via dit lek kan een aanvaller code met root/SYSTEM-rechten op de server uitvoeren. Beide kwetsbaarheden werden door onderzoeker Julien Ahrens ontdekt, die vorig jaar juni meldde dat aanvallers de beveiligingslekken kunnen combineren om zo kwetsbare FTP-servers over te nemen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.